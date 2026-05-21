    EPFO Latest Update: এক চুটকিতে উঠবে PF-র টাকা! UPI-র মাধ্যমে কাজটা করার ৩ উপায় জেনে নিন

    Published on: May 21, 2026 4:08 PM IST
    By Ayan Das
    EPFO Latest Update: চাকরিজীবীদের জন্য কেন্দ্রের তরফ থেকে আসতে চলেছে এক বিরাট সুখবর। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) কোটি-কোটি গ্রাহকদের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে চলেছে। যদি আপনিও চাকরি করেন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফের টাকা তোলার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা এবং অন্তহীন কাগজপত্রের ঝামেলার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, তবে আপনার জন্য রয়েছে একটি অত্যন্ত আনন্দের আপডেট। খুব শীঘ্রই EPFO উপভোক্তারা সরাসরি UPI-এর মাধ্যমে নিজেদের পিএফের টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন। নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো কেবল সহজই হবে না, বরং পুরো প্রক্রিয়াটি মাত্র তিনটি অত্যন্ত সহজ ধাপে বা স্টেপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

    ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ইপিএফের টাকা তোলা যাবে, দাবি করা হল একাধিক রিপোর্টে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় কতটা লাভজনক হবে এই নতুন সুবিধা?

    বর্তমানে কোনো EPFO গ্রাহককে তার পিএফ-এর জমানো টাকা তুলতে গেলে EPFO পোর্টাল বা উমাং (UMANG) অ্যাপে গিয়ে 'ক্লেম' (Claim) ফাইল করতে হয়। এরপর সেই আবেদনটি ভেরিফিকেশন এবং অনুমোদনের একাধিক স্তর পেরিয়ে গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছাতে কয়েকদিন লেগে যায়।

    কিন্তু নতুন UPI ভিত্তিক সিস্টেম চালু হওয়ার পর, Google Pay (গুগল পে), PhonePe (ফোনপে) এবং Paytm (পেটিএম)-এর মতো জনপ্রিয় ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলির সাহায্যে এই টাকা সরাসরি ও মুহূর্তের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে আসবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই সুবিধা চালু হলে সবথেকে বেশি উপকৃত হবেন সেইসব মানুষেরা, যাঁদের হঠাৎ কোনও মেডিকেল এমার্জেন্সি বা জরুরি প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ টাকার প্রয়োজন হয়।

    পাওয়া যাবে বাড়তি কিছু সুবিধাও

    এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইপিএফ (EPF) সাবস্ক্রাইবাররা সহজেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে থাকা 'উইথড্রয়াল ব্যালেন্স' দেখতে পাবেন। অর্থাৎ, ঠিক কতটা টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা সম্ভব, তার সঠিক হিসাব এক ক্লিকেই সামনে চলে আসবে। এরপর ব্যবহারকারীরা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্কড থাকা UPI ID এবং UPI PIN ব্যবহার করে অত্যন্ত নিরাপদ উপায়ে এবং চোখের পলকে টাকা ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন।

    কীভাবে UPI-র মাধ্যমে টাকা তোলা যাবে?

    ১) প্রথম ধাপে গ্রাহককে নিজের UAN (Universal Account Number) এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে EPFO পোর্টাল অথবা UMANG অ্যাপে লগ-ইন করতে হবে। এরপর নিজের KYC এবং ব্যাঙ্ক ডিটেইলস ঠিক আছে কিনা, তা ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে। এই বিভাগেই আগামিদিনে UPI ID লিঙ্ক করার একটি নতুন অপশন যুক্ত করা হতে পারে।

    ২) লগ-ইন করার পর 'PF Withdrawal' বা 'Claim' সেকশনে যেতে হবে। সেখানে আপনি ঠিক কত টাকা তুলতে চান, সেই রাশিটি সিলেক্ট করতে হবে। এরপর নিজের বৈধ UPI IDটি সেখানে এন্টার করতে হবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই পর্যায়ে ওটিপি (OTP) বা অন্য কোনো ভেরিফিকেশন প্রসেস সম্পন্ন করতে হতে পারে।

    ৩) আপনার দেওয়া তথ্য ভেরিফাই এবং অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পিএফের টাকা সরাসরি আপনার UPI আইডি সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। এর অর্থ হলও Google Pay, PhonePe বা Paytm-এর মাধ্যমে টাকা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রেডিট হয়ে যাবে। যদিও EPFO এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাপের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি, তবে কোটি কোটি চাকরিজীবীদের দৈনন্দিন জীবনে এটি একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনতে চলেছে।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

