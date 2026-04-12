Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক ভেস্তে যেতেই ইজরায়েলকে হুংকার পাক 'বন্ধু', হুমকি হামলারও

    তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আবারও ইজরায়েল ও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। 

    Published on: Apr 12, 2026 11:59 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আবারও ইজরায়েল ও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্যালেস্তাইনের ওপর যে নির্যাতন চলছেে, তার প্রতিবাদে তুরস্ক সামরিকভাবে ইজরায়েলে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এরদোয়ানের এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

    Turkey’s President Tayyip Erdogan speaks after a cabinet meeting in Ankara, Turkey, March 9, 2026. Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (via REUTERS)
    এরদোয়ানের হুঁশিয়ারি ও প্রেক্ষাপট

    তুরস্কের শাসক দল 'একে পার্টি'-র একটি সভায় এরদোয়ান বলেন, তুরস্ক অতীতে লিবিয়া এবং নাগর্নো-কারাবাখে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল, ইজরায়েলের ক্ষেত্রেও তেমন পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না। তিনি সরাসরি বলেন, "আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে যাতে ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের সঙ্গে এই অমানবিক আচরণ করতে না পারে।"

    প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান মূলত গাজায় চলমান ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের কঠোর সমালোচক। তিনি শুরু থেকেই হামাসকে একটি 'মুক্তিযোদ্ধা দল' হিসেবে বর্ণনা করে আসছেন এবং নেতানিয়াহুকে 'গাজার কসাই' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, ইজরায়েল যা করছে তা কেবল আত্মরক্ষা নয়, বরং একটি পরিকল্পিত গণহত্যা।

    লিবিয়া ও কারাবাখের উদাহরণ কেন?

    এরদোয়ানের এই হুমকির পেছনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে লিবিয়া এবং নাগর্নো-কারাবাখের প্রসঙ্গ।

    লিবিয়া: তুরস্ক লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে সরাসরি সামরিক সরঞ্জাম ও ড্রোন পাঠিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

    নাগর্নো-কারাবাখ: আজারবাইজান যখন আর্মেনিয়ার হাত থেকে তাদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে যায়, তখন তুরস্কের ড্রোন প্রযুক্তি ও সামরিক সহযোগিতা তাদের জয় নিশ্চিত করেছিল।

    এরদোয়ান বোঝাতে চেয়েছেন, তুরস্কের সামরিক সক্ষমতা এখন এতটাই উন্নত যে তারা চাইলে যেকোনো আঞ্চলিক সংঘাতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।

    তুরস্ক ও ইজরায়েলের তিক্ত সম্পর্ক

    একসময় তুরস্ক ও ইজরায়েল ঘনিষ্ঠ মিত্র থাকলেও গত এক দশকে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। বিশেষ করে গাজা ইস্যুতে এরদোয়ানের অবস্থান তুরস্ককে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট মনে করেন, পশ্চিমা বিশ্বের মদদেই ইজরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে এই অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রেখেছে। তিনি বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং এই রক্তপাত বন্ধ করে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/News/ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক ভেস্তে যেতেই ইজরায়েলকে হুংকার পাক 'বন্ধু', হুমকি হামলারও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes