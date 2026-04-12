ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক ভেস্তে যেতেই ইজরায়েলকে হুংকার পাক 'বন্ধু', হুমকি হামলারও

ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক ভেস্তে যেতেই ইজরায়েলকে হুংকার পাক 'বন্ধু', হুমকি হামলারও
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আবারও ইজরায়েল ও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্যালেস্তাইনের ওপর যে নির্যাতন চলছেে, তার প্রতিবাদে তুরস্ক সামরিকভাবে ইজরায়েলে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এরদোয়ানের এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।
এরদোয়ানের হুঁশিয়ারি ও প্রেক্ষাপট
তুরস্কের শাসক দল 'একে পার্টি'-র একটি সভায় এরদোয়ান বলেন, তুরস্ক অতীতে লিবিয়া এবং নাগর্নো-কারাবাখে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল, ইজরায়েলের ক্ষেত্রেও তেমন পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না। তিনি সরাসরি বলেন, "আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে যাতে ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের সঙ্গে এই অমানবিক আচরণ করতে না পারে।"
প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান মূলত গাজায় চলমান ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের কঠোর সমালোচক। তিনি শুরু থেকেই হামাসকে একটি 'মুক্তিযোদ্ধা দল' হিসেবে বর্ণনা করে আসছেন এবং নেতানিয়াহুকে 'গাজার কসাই' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, ইজরায়েল যা করছে তা কেবল আত্মরক্ষা নয়, বরং একটি পরিকল্পিত গণহত্যা।
লিবিয়া ও কারাবাখের উদাহরণ কেন?
এরদোয়ানের এই হুমকির পেছনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে লিবিয়া এবং নাগর্নো-কারাবাখের প্রসঙ্গ।
লিবিয়া: তুরস্ক লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে সরাসরি সামরিক সরঞ্জাম ও ড্রোন পাঠিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।
নাগর্নো-কারাবাখ: আজারবাইজান যখন আর্মেনিয়ার হাত থেকে তাদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে যায়, তখন তুরস্কের ড্রোন প্রযুক্তি ও সামরিক সহযোগিতা তাদের জয় নিশ্চিত করেছিল।
এরদোয়ান বোঝাতে চেয়েছেন, তুরস্কের সামরিক সক্ষমতা এখন এতটাই উন্নত যে তারা চাইলে যেকোনো আঞ্চলিক সংঘাতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।
তুরস্ক ও ইজরায়েলের তিক্ত সম্পর্ক
একসময় তুরস্ক ও ইজরায়েল ঘনিষ্ঠ মিত্র থাকলেও গত এক দশকে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। বিশেষ করে গাজা ইস্যুতে এরদোয়ানের অবস্থান তুরস্ককে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট মনে করেন, পশ্চিমা বিশ্বের মদদেই ইজরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে এই অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রেখেছে। তিনি বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং এই রক্তপাত বন্ধ করে।
