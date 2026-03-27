GST Scam : ఆంధ్రా, తెలంగాణలో రూ. 217 కోట్ల జీఎస్టీ స్కామ్.. 72 షెల్ కంపెనీలు
GST Scam : ఆంధ్రా, తెలంగాణలో భారీ జీఎస్టీ స్కామ్ బట్టబయలు అయింది. జీఎస్టీ పేరుతో పెద్ద ఎత్తున మోసానికి పాల్పడిన వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా రూ. 217 కోట్ల స్కామ్ బయపడింది. సుమారు రూ. 1,472 కోట్ల విలువైన ఇన్వాయిస్ లావాదేవీలకు పాల్పడిన ఒక భారీ నకిలీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) సిండికేట్ను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ (డీజీజీఐ) విశాఖపట్నం జోనల్ యూనిట్ వెలికితీసింది.
ఇద్దరు కీలక వ్యక్తులు సిద్దగోని ప్రభాకర్, రమావత్ నాగరాజు నాయక్లను అధికారులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న దంట్ల ఆదిరెడ్డి అలియాస్ అంజిరెడ్డి ఈ నెట్వర్క్కు సూత్రధారిగా ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది.
డీజీజీఐ ప్రకారం, అసాధారణమైన జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు, రుణాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. డేటా విశ్లేషణ, రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనను ఉపయోగించారు. నిజానికి వ్యాపార కార్యకలాపాలు లేకపోయినా.. భారీ స్థాయిలో ఇన్వాయిస్లను జారీ చేస్తూ, ఏటీసీ క్లెయిమ్లు చేస్తున్న అనేక సంస్థలను గుర్తించారు.
నకిలీ ఐటీసీని సృష్టించి, పంపిణీ చేయడం కోసమే షెల్ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసిన ఒక సిండికేట్ను అధికారులు గుర్తించారు. అమాయక వ్యక్తుల ఆధార్, పాన్ వివరాలను యజమానులుగా చూపి.. 72 షెల్ కంపెనీల ద్వారా ఈ దందా చేశారు. ఈ నకిలీ కంపెనీలు ఎలాంటి వస్తువులూ సరఫరా చేయకుండానే.. కాగితాలపై రూ.1,472 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు సృష్టించారు.
సామాన్యుల ఆధార్, పాన్ కార్డులను ఉపయోగించి.. తప్పుడు పత్రాలతో ఫోర్జరీ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసి నకిలీ సంస్థలను నడిపారు. ఈ కేసులో సిద్ధగోని ప్రభాకర్ టెక్నికల్ పనులు చూసేవాడు, నాగరాజు నాయక్ తప్పుడు పత్రాలను తయారుచేసేవారు. వీరిద్దరినీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ భారీ జీఎస్టీ కుంభకోణానికి మెయిన్ వ్యక్తి అయిన ఆదిరెడ్డి డీజీజీఐ అధికారులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. నిందితులపై సీజీఎస్టీ చట్టం 2017 ప్రకారం నాన్-బెయిలబుల్ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అత్యాధునిక డేటా అనలిటిక్స్ సాయంతో ఏటీసీ స్కామ్ను అధికారులు బయటపెట్టారు.
