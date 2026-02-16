నెల్లూరు కార్పొరేషన్లో 300 కోట్ల పన్ను బకాయిలు.. ఇక రంగంలోకి రికవరీ టీమ్స్ పంపిస్తారా?
నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ వైఓ నందన్ రూ. 300 కోట్ల పన్ను బకాయిలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఆస్తి పన్ను, నీటి పన్ను, ఖాళీ స్థలాల పన్ను చెల్లించని వారిపై రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
రూ.300 కోట్లకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆస్తి, నీటి కుళాయి, భూమి పన్నులపై నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సీరియస్గా ఉంది. ఆర్థిక భారం పడుతుండటంతో నెల్లూరు కార్పొరేషన్ రికవరీ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదికలో 46 పిటిషన్లు వచ్చాయి. దీర్ఘకాలిక డిఫాల్టర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కార్పొరేషన్ హెచ్చరించింది.
కార్పొరేషన్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సోమవారం నిర్వహించిన ఫిర్యాదుల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కమిషనర్ వైఓ నందన్.. నిర్ణీత సమయంలోపు బకాయిలను చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నెల్లూరు అంతటా సెంట్రల్ లైటింగ్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు, రోడ్లు వేయడం, పెయింటింగ్ ప్రాజెక్టులతో సహా నగరంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులకు సహకరించాలని పౌరులను కోరారు.
లోక్ అదాలత్ కార్యకలాపాల ద్వారా ఎగవేతదారులకు ఇప్పటికే రెండుసార్లు కోర్టు నోటీసులు అందాయని కమిషనర్ పేర్కొన్నారు. కొంతమంది పన్ను చెల్లింపుదారులు స్పందించి బకాయిలను చెల్లించగా, మరికొందరు చెల్లింపులను ఆలస్యం చేస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు.
పెండింగ్లో ఉన్న పన్నులను పూర్తిగా వసూలు చేయడానికి రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. కార్పొరేషన్కు తాజాగా 46 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. టిడ్కో హౌసింగ్కు సంబంధించిన 14, టౌన్ ప్లానింగ్కు సంబంధించిన 12, రెవెన్యూ 7, ఇంజనీరింగ్కు 7, ప్రజారోగ్యానికి 4, అకౌంట్స్ విభాగానికి 2 ఫిర్యాదులు అందాయి.
కమిషనర్ నందన్ గృహనిర్మాణ విషయాలను కూడా సమీక్షించారు. అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులు 300 చదరపు అడుగుల ఉచిత టిడ్కో ఇళ్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. నోటీసులు ఇచ్చినప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయని లేదా స్వాధీనం చేసుకోని 508 టిడ్కో ఇళ్లను ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన 2.0 కింద అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులకు తిరిగి కేటాయిస్తామని ప్రకటించారు. 365 చదరపు అడుగులు, 430 చదరపు అడుగుల ఇళ్లకు దరఖాస్తుదారులు సచివాలయాలను లేదా కార్పొరేషన్ గృహనిర్మాణ విభాగాన్ని సంప్రదించాలని సూచించారు.
కార్పొరేషన్ల మేయర్ ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్
నెల్లూరు, ఏలూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల మేయర్ ఎన్నికకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు ఎన్నిక నిర్వహించాలని జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు వెళ్లాయి. నెల్లూరు మేయర్ విషయంలో అన్యాయం జరుగుతుందని.. మాజీ మేయర్ స్రవంతి భర్త జయవర్దన్ ఆందోళన చేపట్టారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో తమకు సంఖ్యా బలం ఉందని టీడీపీ నేతలు చెబుతున్నారు.