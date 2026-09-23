Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

శ్రీకాకుళంలో ఘోర రైలు ప్రమాదం.. ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్ ఢీకొని నలుగురు హాస్టల్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!

శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. రైలు ఢీ కొని నలుగురు విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు.

Published on: Sep 23, 2026, 16:49:51 IST
By Anand Sai, Srikakulam
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి పరిధిలో అత్యంత తీవ్ర విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వేగంగా వస్తున్న రైలు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో నలుగురు విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. మరో విద్యార్థికి గాయాలు అయ్యాయి. మృతులంతా స్థానిక ఎస్సీ సోషల్ వెల్ఫేర్ బాలుర హాస్టల్‌కు చెందిన విద్యార్థులుగా అధికారులు ధ్రువీకరించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రైల్వే పోలీసులు, రైల్వే భద్రతా బలగాలు, స్థానిక పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

పోలీసులు, స్థానికుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. టెక్కలి పట్టణ శివారులోని బర్మా కాలనీ సమీపంలో ఉన్న రైల్వే ట్రాక్‌ వద్ద ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఎస్సీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న విద్యార్థులు రైల్వే ట్రాక్ వైపు వెళ్లారు. అదే సమయంలో వేగంగా వస్తున్న రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘోర దాడికి నలుగురు విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన నలుగురు విద్యార్థులను పోలీసులు గుర్తించారు. విశాఖరావు, దిలీప్, శరత్, శివగా గుర్తించారు. ప్రమాదం జరిగిందనే వార్త తెలియగానే విద్యార్థుల కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, స్థానికులు సంఘటనా స్థలానికి భారీగా తరలివచ్చారు. కళ్లముందే చేతికి అందివచ్చిన పిల్లలు మృతదేహాలుగా పడి ఉండడంతో బాధిత కుటుంబాల రోదనలు మిన్నంటాయి.

పోలీసులు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని, పోస్టుమార్టం పరీక్షల నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు. ఈ సంఘటనతో టెక్కలి ప్రాంతమంతా తీవ్ర విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. రైల్వే అధికారులు, పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై, రైలు వస్తున్న సమయంలో విద్యార్థులు గమనించకపోవడానికి గల కారణాలపై విచారణ జరుపుతున్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

టెక్కలి సమీపంలో రైలు ఢీకొని నలుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రైలు ఢీకొని విశాఖరావు, దిలీప్ కుమార్, శివ, శరత్ కుమార్ అనే నలుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందడం విషాదకరమని అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఘటనపై అధికారులను అడిగి సీఎం చంద్రబాబు వివరాలు తెలుసుకున్నారు. రైలు రాకను గమనించలేకపోవడంతో ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు వివరించారు. ప్రమాదంలో సాల్మన్‌రాజ్ అనే మరో విద్యార్ధి గాయపడ్డారని, అతనికి ప్రస్తుతం టెక్కలి డీహెచ్‌లో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. సాల్మన్‌రాజుకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎం సూచించారు. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, మద్దతుగా నిలవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Andhra Pradesh/శ్రీకాకుళంలో ఘోర రైలు ప్రమాదం.. ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్ ఢీకొని నలుగురు హాస్టల్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!
Home/Andhra Pradesh/శ్రీకాకుళంలో ఘోర రైలు ప్రమాదం.. ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్ ఢీకొని నలుగురు హాస్టల్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes