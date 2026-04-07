పెండింగ్ కేసుల తగ్గింపు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 96 కొత్త కోర్టులు.. 1,730 పోస్టులు!
AP New Courts : ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా 96 కోర్టులు రానున్నాయి. వీటి ద్వారా 1730 పోస్టులు క్రియేట్ కానున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా 96 కోర్టులు రానున్నాయి. కేసుల పెండింగ్ను తగ్గించడం లక్ష్యంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 96 అదనపు కోర్టుల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. జీవో ప్రకారం, కొత్తగా మంజూరైన కోర్టులలో జిల్లా, సెషన్స్ కోర్టు కేడర్లో 12, సివిల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) కేడర్లో 25, జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కేటగిరీలో 59 కోర్టులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కేసుల పెండింగ్ అధికంగా ఉన్న జిల్లాల్లో ఈ నిర్ణయం న్యాయ సేవలను మరింత సులభతరం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ కోర్టుల ఏర్పాటుతో పాటు, 1,730 కొత్త పోస్టుల సృష్టికి కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పోస్టులు న్యాయాధికారుల నుండి పరిపాలనా, సహాయక సిబ్బంది వరకు, ఆఫీస్ సబార్డినేట్ సిబ్బందితో సహా వివిధ స్థాయిలలో ఉంటాయి. కోర్టుల సంఖ్యను పెంచడమే కాకుండా.. అవి సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి తగినంత సిబ్బంది ఉండేలా చూస్తున్నారు.
ఈ కోర్టుల ఏర్పాటు సివిల్, క్రిమినల్ కేసుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేస్తుందని, తద్వారా దీర్ఘకాలంగా వ్యాజ్యదారులను ఇబ్బంది పెడుతున్న జాప్యాలను తగ్గిస్తుందని న్యాయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. న్యాయవ్యవస్థ సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల, ప్రస్తుతం అధిక సంఖ్యలో పెండింగ్ కేసులను విచారిస్తున్న అనేక ప్రస్తుత కోర్టులపై భారం కూడా తగ్గుతుందని అంచనా.
కొత్త కోర్టుల ఏర్పాటుతో జిల్లా జడ్జీల సంఖ్య 176 నుండి 182కు, సివిల్ జడ్జీ (సీనియర్ డివిజన్)ల సంఖ్య 138 నుండి 163కు, సివిల్ జడ్జీ (జూనియర్ డివిజన్)ల సంఖ్య 329 నుండి 388కు పెరగనుంది. న్యాయ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడం, న్యాయవ్యవస్థలోని మౌలిక సదుపాయాల లోపాలను సరిదిద్దడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న దృష్టిని ఈ చొరవ ప్రతిబింబిస్తుందని పలువురు అంటున్నారు.
ఈ కొత్త కోర్టులు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తర్వాత, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సకాలంలో విచారణలు జరగడం, వివాదాలు వేగంగా పరిష్కారం కావడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. జీవోను త్వరగా అమలు చేసేందుకు, ఈ కోర్టుల ఏర్పాటుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, నియామక ప్రక్రియలతో సహా పలు చర్యలను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చేపడతామని అధికారులు తెలిపారు.
