Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కాకినాడ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం - బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు - 18 మంది సజీవ దహనం

    కాకినాడ జిల్లాలోని సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో భారీ పేలుడు జరిగింది. ఓ బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 18 మందికిపైగా సజీవ దహనమైనట్లు సమాచారం.

    Published on: Feb 28, 2026 3:37 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కాకినాడ జిల్లాలోని సామర్లకోట మండలంలోని బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. శనివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో… పలువురు సజీవ దహనమయ్యారు. భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది.

    బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు
    బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు

    18 మంది మృతి…!

    సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్‌ బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన భారీ పేలుడు ఘటనలో 18 మందికిపైగా కార్మికులు సజీవ దహనమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో 35 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నట్లు సమాచారం. పేలుడు ధాటికి మృతదేహాలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి.

    పేలుడు తీవ్రత దాటికి పక్క గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఓ పాఠశాలలోని స్లాబ్‌కు పగుళ్లు వచ్చాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది ఫైర్‌ ఇంజిన్ల సాయంతో మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన పలువురుని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉన్నట్లు తెలిసింది. మృతుల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం

    సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు…

    పేలుడు ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. తక్షణం సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనాస్థలికి వెళ్లాలని హోం మంత్రి అనితను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని హామీనిచ్చారు. సహాయ చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

    పేలుడు ఘటన తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని మంత్రి లోకేశ్ ట్వీట్ చేశారు. “పలువురు మృత్యువాత పడటం మాటలకు అందని విషాదం. మృతులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. మృతుల కుటుంబాలను కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తాం” అని పేర్కొన్నారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/కాకినాడ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం - బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు - 18 మంది సజీవ దహనం
    News/Andhra Pradesh/కాకినాడ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం - బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు - 18 మంది సజీవ దహనం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes