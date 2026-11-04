AP DSC Notification : ఏపీ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - ఇవాళే పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్!
AP DSC Notification 2026 : ఇవాళ ఏపీ డీఎస్సీ పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుంది. 2,721 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి.
AP DSC Notification 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియలో స్వల్ప ఆలస్యం ఎదురైంది. ప్రభుత్వం జారీ చేయాల్సిన డీఎస్సీ పూర్తి స్థాయి (ఫుల్ లెంగ్త్) నోటిఫికేషన్ బుధవారానికి(నేడు) వాయిదా పడింది. ముందస్తుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ సమాచారాన్ని మంగళవారమే విడుదల చేయాల్సి ఉంది. అయితే కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఈ ప్రకటనను ఒక్క రోజు ముందుకు జరిపినట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు.
గత నెలలో ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్…
గత అక్టోబరు 13న ప్రభుత్వం డీఎస్సీకి సంబంధించి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఆ రోజు ఇచ్చిన ప్రకటనలోనే నవంబరు 3 నాటికి పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్, నియమావళి, పూర్తి వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతామని స్పష్టం చేశారు. అయితే అనుకోని సాంకేతిక అడ్డంకులు ఎదురవ్వడంతో షెడ్యూల్లో చిన్న మార్పు చేయాల్సి వచ్చింది. బుధవారం రోజున పూర్తి స్థాయి షెడ్యూల్ను పక్కాగా విడుదల చేసేందుకు విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
ఖాళీలు ఎన్నంటే..?
ఈ విడత డీఎస్సీ ప్రకటన ద్వారా రాష్ట్రంలో మొత్తం 2,721 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. వివిధ పాఠశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అధికారులు ఇప్పటికే ప్రతిపాదిత ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. పోస్టుల వివరాలు, సబ్జెక్టుల వారీగా ఖాళీలు, అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు రుసుము, పరీక్షల విధానం మరియు ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ తేదీల సమాచారాన్ని నేడు విడుదల చేసే పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్లో పొందుపరచనున్నారు.
నోటిఫికేషన్ విడుదలలో ఒక్క రోజు ఆలస్యం జరిగినప్పటికీ, పరీక్షల నిర్వహణ ప్రక్రియపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పూర్తి నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంటనే అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ వివరాలను సరిచూసుకుని దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. డీఎస్సీ కోసం నెలల తరబడి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న వేలాది మంది ఉపాధ్యాయ పోస్టుల అభ్యర్థులు ఈ పూర్తి స్థాయి ప్రకటన కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం…. అత్యధికంగా కర్నూల్ జిల్లాలో ఖాళీలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ప్రకాశం జిల్లా, కడప జిల్లాల్లో ఖాళీలుండనున్నాయి. అతి తక్కువగా విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More