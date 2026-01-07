చర్లపల్లి - విశాఖ మధ్య మరిన్ని సంక్రాంతి ప్రత్యేక రైళ్లు - ఆగే స్టేషన్లు, తేదీలివిగో
సంక్రాంతి వేళ దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరో అప్డేట్ ఇచ్చింది. చర్లపల్లి - విశాఖపట్నం మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు వీటిని ఆపరేట్ చేయనుంది.
సంక్రాంతి పండగ సమీపించిన నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరుగుతోంది. బస్ స్టాండ్లు మాత్రమే కాకుండా రైల్వే స్టేషన్లలోనూ రద్దీ ఎక్కువవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే దక్షిణ మద్య రైల్వే పలు రూట్లలో ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. అయితే విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి రూట్ లో మరో 2 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని నిర్ణయించింది.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే విడుదల చేసిన ప్రకటనలోని వివరాల ప్రకారం... విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి(ట్రైన్ నెంబర్ 08513) మధ్య ప్రత్యేక రైలు జనవరి 18న అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ విశాఖ నుంచి రాత్రి 11 గంటలకు బయల్దేరి... మరునాడు ఉదయం 10.30 గంటలకు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకుంటుంది.
ఇక చర్లపల్లి - విశాఖపట్నం (రైలు నెంబర్ 08514) మధ్య జనవరి 19వ తేదీన మరో స్పెషల్ ట్రైన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ రైలు చర్లపల్లి స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు బయల్దేరి... మరునాడు ఉదయం 7 గంటలకు విశాఖపట్నంకు చేరుకుంటుంది.
ఆగే స్టేషన్లు…
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు దువ్వాడ, అనకాపల్లి, సామల్ కోట, అనపర్తి. రాజమండ్రి,ఏలూరు, విజయవాడ, గుంటూరు, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాజ్ కోచ్ లు ఉంటాయి. ఈ సేవలను ప్రయాణికులు వినియోగించుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా కోరారు.
మరోవైపు సంక్రాంతి రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని.. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉండేవారికి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి నుంచి నడిచే 16 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు హైటెక్ సిటీ స్టేషన్లో, సికింద్రాబాద్ టూ విజయవాడ మార్గంలో నడిచే మరో 11 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు చర్లపల్లిలో ప్రత్యేకంగా హాల్ట్లను ఏర్పాటు చేసింది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే. ఈ సదుపాయం ఈ నెల 7వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతో సంక్రాంతికి ఇంటికి వెళ్లేవారికి, తిరిగి వచ్చేవారికి స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడనున్నాయి.
ఇక చర్లపల్లిలోనూ పలు రైళ్లకు హాల్ట్ ఉంటుంది. అవి సికింద్రాబాద్ - గూడూరు - సికింద్రాబాద్ సింహపురి, కాకినాడ - లింగంపల్లి - కాకినాడ గౌతమి, కాకినాడ - లింగంపల్లి - కాకినాడ కాకినాడ ఎక్స్ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ - విశాఖపట్నం- సికింద్రాబాద్ గరీబ్రథ్, సికింద్రాబాద్ - భువనేశ్వర్ విశాఖ, హైదరాబాద్ - విశాఖపట్నం గోదావరి, తిరుపతి - సికింద్రాబాద్ - తిరుపతి పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్లు 20వ తేదీ దాకా చర్లపల్లి స్టేషన్లో ఆగుతాయి. హైదరాబాద్లో ఉండేవారు ఈ సర్వీసులను ఉపయోగించుకోవచ్చు.