సంక్రాంతికి మరో 11 స్పెషల్ ట్రైన్లు.. ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
సంక్రాంతి సందర్భంగా పలు ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఇప్పటికే ప్రకటించింది. తాజాగా మరికొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్టుగా తెలిపింది.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే సంక్రాంతి పండుగ దృష్ట్యా పలు ప్రత్యేక రైళ్లను ఇప్పటికే ప్రకటించింది. తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య ఇప్పటికే అనేక రైళ్లను సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా నడిపేందుకు సిద్ధమైంది. తాజాగా మరో 11 స్పెషల్ ట్రైన్లను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అనౌన్స్ చేసింది.
జనవరి 7వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీ మధ్యలో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి. సంక్రాంతి ఏపీకి వెళ్లి తిరిగి రావాలి అనుకునేవారికి ఈ ట్రైన్లు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉండనున్నాయి. కాకినాడ-వికారాబాద్, వికారాబాద్-పార్వతీపురం, పార్వతీపురం-వికారాబాద్, పార్వతీపురం-కాకినాడ టౌన్, సికింద్రాబాద్-పార్వతీపురం, కాకినాడ టౌన్-వికారాబాద్ మధ్య ఈ రైళ్లు నడుస్తాయని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రకటించింది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 1ఏసీ, 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లతో పాటు సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు కూడా ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. ఆంధ్రా-తెలంగాణ మధ్య జనవరి 7వ తేదీ నుంచి జనవరి 12వ తేదీ మధ్య ప్రయాణించేవారు.. బుకింగ్స్ చేసుకోవచ్చు, ప్రారంభమయ్యాయి.
07460 కాకినాడ -వికారాబాద్ ప్రత్యేక రైలు 08.01.2026న కాకినాడలో సాయంత్రం 06:20 కి బయలుదేరుతుందిఈ ట్రైన్ మరుసటి రోజు ఉదయం 08:00 గంటలకు వికారాబాద్ చేరుకుంటుంది.
07461 వికారాబాద్ -పార్వతీపురం ట్రైన్ 09.01.2026,11.09.2026 తేదీల్లో వికారాబాద్ నుండి రాత్రి 08:30కి బయలుదేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 02:30కి పార్వతీపురం చేరుకుంటుంది.
07462 పార్వతీపురం-వికారాబాద్ స్పెషల్ ట్రైన్ 10.01.2026న సాయంత్రం 06:30కి పార్వతీపురంలో బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 11:30కి వికారాబాద్ చేరుకుంటుంది.
07463 పార్వతీపురం-కాకినాడ ప్రత్యేక రైలు 12.01.2026న సాయంత్రం 6:30కి పార్వతీపురంలో బయలుదేరి మరుసటి రోజు అంటే.. 13.01.2026 అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు కాకినాడ చేరుకుంటుంది.
07464 సికింద్రాబాద్-పార్వతీపురం 08.1.2026న రాత్రి 10 గంటలకు సికింద్రాబాద్లో బయలుదేరే ఈ ట్రైన్ మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 2:30కి పార్వతీపురం వస్తుంది.
07465 పార్వతీపురం-సికింద్రాబాద్ 09.01.2026న సాయంత్రం 6:30కి పార్వతీపురంలో బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుతుంది.
07186 కాకినాడ-వికారాబాద్ ప్రత్యేక రైలు 07.01.2026,09.01.2026 తేదీల్లో కాకినాడలో సాయంత్రం 4:45కి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 7గంటలకు వికారాబాద్ చేరుకుంటుంది.
07185 వికారాబాద్-కాకినాడ రైలు 08.01.2026న వికారాబాద్లో సాయంత్రం 05:35కి బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8:30కి కాకినాడ టౌన్ చేరుకుంటుంది.
07187 వికారాబాద్-కాకినాడ రైలు 10.01.2026న సాయంత్రం 7 గంటలకు వికారాబాద్లో బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 11 గంటలకు కాకినాడ చేరుకుంటుంది.