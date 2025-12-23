Edit Profile
    క్రిస్‌మస్‌ వేడుకలకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్-వేలాంకణి మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు

    క్రిస్‌మస్‌ వేడుకల సందర్భంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే పలు ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు వివరాలు వెల్లడించింది.

    Published on: Dec 23, 2025 4:44 PM IST
    By Anand Sai
    వేలాంకణి చర్చిలో క్రిస్‌మస్‌ ఉత్సవాలకు హాజరయ్యే వారికోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రెండు ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించింది. 07407 ప్రత్యేకరైలు 23న అంటే మంగళవారం రాత్రి 7.25గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరి.. బుధవారం సాయంత్రం 5.30గంటలకు వేలాంకణి చేరుకుంటుంది.

    దక్షిణ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు
    దక్షిణ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు

    ఇక తిరుగు ప్రయాణంలో 07408 స్పెషల్ రైలు.. 25న గురువారం ఉదయం 8గంటలకు వేలాంకణిలో బయలుదేరుతుంది. శుక్రవారం ఉదయం 6.10గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ చేరుకుంటుందని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రకటించింది.

    ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు చర్లపల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడురు, చెన్నై, తంబారం, చెంగలపట్టు, మేల్మరువత్తూర్, విల్లుపురం, తిరుప్పులియూర్, చిదంబరం, మయిలదుతురై, కరైకల్, నాగోర్, నాగపట్నం స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.

    మంగళూరు – చెన్నై సెంట్రల్ క్రిస్మస్ ప్రత్యేక రైలు

    మంగళూరు – చెన్నై సెంట్రల్ మధ్య కూడా క్రిస్మస్ ప్రత్యేక రైలును నడుపుతోంది భారతీయ రైల్వే. రైలు నెం: 06126 (మంగళూరు - చెన్నై సెంట్రల్) డిసెంబర్ 23, 30 తేదీలలో ఉదయం 3:10 గంటలకు మంగళూరు నుండి బయలుదేరుతుంది. డిసెంబర్ 24, 31 తేదీలలో రాత్రి 11:30 గంటలకు చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో చేరుకుంటుంది.

    రైలు నెం: 06125 (చెన్నై సెంట్రల్ - మంగళూరు) చెన్నై నుంచి డిసెంబర్ 24, 31 తేదీలలో ఉదయం 4:15 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. డిసెంబర్ 25, జనవరి 1 తేదీలలో మంగళూరు చేరుకుంటుంది.

    తిరువళ్లూరు, అరక్కోణం, కాట్పాడి, జోలార్‌పేట, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పోదనూర్, పాలక్కాడ్‌తోపాటుగా ఇతర ముఖ్యమైన స్టేషన్లనలో ఆగుతుంది.

    ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు క్రిస్మస్ వేడుకలకు, సెలవులు ఉన్నవారికి ఎంతగానో ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇవి తమిళనాడు, కేరళ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా కనెక్టివిటీని అందిస్తాయి.

