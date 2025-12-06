చెన్నై, ముంబై, కోల్కతాకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పెషల్ రైళ్లు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్టాప్లు ఇవి!
దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) డిసెంబర్ 6 నుంచి డిసెంబర్ 9వ తేదీ వరకు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. చెన్నై, ముంబై, కోల్కతాలోని షాలిమార్లకు షెడ్యూల్ చేసింది.
ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని దక్షిణ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా చెన్నై, ముంబై, కోల్కతాకు స్పెషల్ రైళ్లు ఉన్నాయి. రైళ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
రైలు నంబర్ 07146 సికింద్రాబాద్-చెన్నై ఎగ్మోర్ రైలు డిసెంబర్ 6వ తేదీన సాయంత్రం 6.40కి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు చెన్నై చేరుకుంటుంది. 07147 చెన్నై ఎగ్మోర్-సికింద్రాబాద్ రైలు డిసెంబర్ 7వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు బయలుదేరి.. డిసెంబర్ 8వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.
ఈ రూట్లో ట్రైన్ కాజీపేట, వరంగల్, కేసముద్రం, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, కొండపల్లి, విజయవాడ, తెనాలి, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడురులో ఆగుతుంది.
రైలు నంబర్ 07150 హైదరాబాద్ - ముంబై LTT ప్రత్యేక రైలు డిసెంబర్ 6 (శనివారం) రాత్రి 8.25 గంటలకు హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరుతుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ముంబై LTT చేరుకుంటుంది. డిసెంబర్ 7 వ తేదీన ముంబయి నుంచి రాత్రి 11.05 గంటలకు బయలుదేరి.. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12.10కి హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది
ఈ ట్రైన్ సికింద్రాబాద్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, ముద్ఖేడ్, హెచ్ఎస్ నాందేడ్, పూర్ణ, జల్నా, ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్, మన్మఢ్, నాసిక్ రోడ్, కల్యాన్ స్టేషన్లలో స్టాప్ ఉంది.
రైలు నంబర్ 07148 చర్లపల్లి - షాలిమార్ ప్రత్యేక రైలు డిసెంబర్ 6 (శనివారం) రాత్రి 9.35 గంటలకు చర్లపల్లి నుండి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు షాలిమార్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12.10 గంటలకు బయలుదేరి.. చర్లపల్లికి మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
ఈ ట్రైన్ గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, రాజమండ్రి, సామల్కోట్, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, బెర్హంపూర్, ఖుద్రా రోడ్, భువనేశ్వర్, కటక్, బాలాసోర్, ఖరగ్పూర్, సంత్రాగచి స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
రైలు నంబర్ 06019 చెన్నై ఎగ్మోర్ - చర్లపల్లికి డిసెంబర్ 6 (శనివారం) రాత్రి 11.55కి బయలుదేరుతుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు చర్లప్లికి చేరుకుంటుంది. చర్లపల్లి నుంచి 06020 ట్రైన్ చెన్నైకి డిసెంబర్ 7వ తేదీన సాయంత్రం 6 గంటలకు బయలుదేరి వెళ్తుంది. మరుసటి రోజు 8.30కి చేరుకుంటుంది.
రైలు నంబర్ 06259 యశ్వంత్పూర్-నిజాముద్దీన్ డిసెంబర్ 7వ తేదీన ఉదయం 7 గంటలకు బయలుదేరి.. మరుసటి రోజు ఉదయం 3 గంటలకు చేరుకుంటుంది. 06260 ట్రైన్ నిజాముద్దీన్-బెంగళూరు ట్రైన్ డిసెంబర్ 9వ తేదీన రాత్రి 11.50 బయలుదేరి.. గురువారం రాత్రి 7.45కి చేరుకుంటుంది.
ఈ ట్రైన్ యెల్హంక, ధర్మవరం, అనంతపూర్, డోన్, కర్నూల్ సిటీ, కాచిగూడ, బల్హర్ష, నాగ్పూర్, బోపాల్, బినా, వీజీఎల్ ఝాన్సీ, గ్వాలియర్, ఆగ్రా, మథూర స్టేషన్లలు ఆగుతుంది.