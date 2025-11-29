కర్నూల్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఎమ్మిగనూరు పరిధిలోని కోటేకల్ గ్రామంలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా ఐదుగురు మృతి చెందారు.
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కోలార్ కు చెందిన పలువురు మంత్రాలయంలోని రాఘవేంద్రస్వామి ఆలయ దర్శనానికి వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కోటేకల్ దగ్గర ఎదురుగా వస్తున్న మరో కారు…. వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారుని ఢీకొట్టడంతో… ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఈ ఘటనలో మొత్తం 5 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆదోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతులను కోలార్ జిల్లాలోని చిన్న హోసపల్లికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.