మృత్యువు ఒడిలోనూ మమకారం.. మంటల్లో కాలిపోతూ కొడుకును కాపాడుకున్న తల్లి!
Markapuram Bus Accident : మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదంలో తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి.. మంటల నుంచి కొడుకును బయటకు నెట్టి కాపాడుకుంది ఒక తల్లి. చివరకు తను మంటల్లో కాలిపోతూ ప్రాణాలు వదిలింది.
మార్కాపురం వద్ద జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో ఒక హృదయవిదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. బస్సులో మంటలు చెలరేగుతున్న వేళ.. తన ప్రాణం పోతుందని తెలిసినా.. కన్నప్రేమతో ఓ తల్లి తన కొడుకును కిటికీలోంచి బయటకు నెట్టింది, సురక్షితంగా కాపాడుకుంది. తాను మాత్రం మంటల్లో చిక్కుకుని తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మార్కాపురానికి సమీపంలో రాయవరం వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున ఒక టిప్పర్ ట్రక్కును ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించారు. ఈ ఢీకొన్న ప్రభావంతో చెలరేగిన భారీ మంటలు వాహనాన్ని పూర్తిగా చుట్టుముట్టాయి. క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో కనిగిరికి చెందిన 45 ఏళ్ల ఉప్పు రమాదేవి కూడా ఉన్నారు. ఆమె తన కుమారుడు మనోహర్తో కలిసి జగిత్యాల నుండి వారి స్వగ్రామానికి ప్రయాణిస్తున్నారు. మంటలు తీవ్రమై, బస్సులో వ్యాపించే సమయంలో తన కుమారుడికి తీవ్రమైన ప్రమాదం ఉందని రమాదేవి గ్రహించారు. తన కొడుకును కాపాడాలనే తీవ్ర ప్రయత్నంలో ఆమె తన కుమారుడిని బస్సు కిటికీలోంచి బయటకు తోసేశారు. ఆమె కొడుకు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో రమాదేవి బయటపడలేక లోపలే చిక్కుకుపోయారు. మంటల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ఘటనలో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు చీకటి, పొగ, మంటలు, వేడి, గందరగోళం, నిద్రలో సీట్ల నుంచి కిందపడిపోవడం వంటి అనుభవాలను చూశారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం అనంతరం భయంకరమైన దృశ్యాలు కనిపించాయి. పూర్తిగా కాలిపోయిన అనేక మృతదేహాలు రోడ్డుపై పడి ఉన్నాయి.
ప్రమాదాన్ని వివరిస్తూ.. ఆసుపత్రి మంచంపై పడుకుని ఉన్న ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలు ఏడుస్తూ చాలా విషయాలు చెప్పింది. తమతో ఉన్న ఉన్న బాలుడు, పిన్ని మనం చనిపోతాం అని వ్యాఖ్యానించినట్లు మహిళ చెప్పింది. 'మేం ఉదయానికల్లా ఉదయగిరికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. ముగ్గురం ఉన్నాం. మాలో ఇద్దరు బతికే ఉన్నారు, కానీ అబ్బాయి ఆచూకీ లేదు. మేం నిద్రపోతుండగా సీట్లలోంచి కింద పడిపోయాం. ఎందుకు పడిపోయామో గ్రహించేసరికి పొగ కమ్మేసింది.' అని మహిళ చెప్పుకొచ్చారు.
ఏం జరిగిందో, పొగ ఎందుకు వస్తోందో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో ఆ బాలుడు ఆ మాట అన్నాడని మహిళ తెలిపింది. ఇద్దరం కిటికీలో నుంచి తప్పించుకోగలిగామని చెప్పింది.
ప్రమాదం నుండి ప్రాణాలతో బయటపడిన మరో మహిళా ప్రయాణికురాలు ఆసుపత్రిలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. 'నేను పై బెర్త్లో నిద్రపోతున్నాను, కిందకి పడిపోయాను. ఆ మంటల్లో నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. ఎవరో నన్ను బయటకు లాగారు. ఎవరో నాకు తెలియదు.' అని చెప్పుకొచ్చారు.
