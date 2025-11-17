Edit Profile
    విద్యార్థులకు అలర్ట్.. నేటి నుంచి పాఠశాలల్లో ఆధార్ అప్డేట్.. చివరి తేదీ ఇది!

    ఏపీలోని విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని పాఠశాలల్లోనే కల్పించింది. నవంబర్ 17 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు విద్యార్థులు ఈ క్యాంపులను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    Published on: Nov 17, 2025 10:49 AM IST
    By Anand Sai
    రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి పాఠశాలల్లో ఆధార్ క్యాంపులు మెుదలయ్యాయి. దీని ద్వారా విద్యార్థులు ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ సెంటర్లలో గంటలు గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేకుండా.. స్కూళ్లలో అప్డేట్ చేయవచ్చు. నవంబర్ 17వ తేదీ నుంచి నవంబర్ 26వ తేదీ వరకు పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక ఆధార్ క్యాంపులు ఉంటాయి. విద్యాశాఖ, యూఐడీఏఐ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి.

    ప్రత్యేక ఆధార్ క్యాంపులు
    దీనిపై గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల శాఖ డైరెక్టర్ శివప్రసాద్ అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఇప్పటికే లేఖ రాశారు. ఈ క్యాంపుల ద్వారా విద్యార్థులు ఆధార్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవడంతోపాటుగా బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్ పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తారు. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    అనేక మంది పిల్లల ఆధార్ అప్డేట్ కావాల్సి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సుమారు 15 లక్షల మందికిపైగా పిల్లల ఆధార్ అప్డేట్ కాలేదంటున్నారు. వారందరూ తమ ఆధార్ కార్డును అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ప్రభుత్వం నేరుగా పాఠశాలల్లోనే ఆధార్ కార్డు అప్డేట్ కోసం క్యాంపులను ఏర్పాటు చేసింది. పిల్లలు వేరే దగ్గరకు వెళ్లకుండా నేరుగా క్యాంపుల్లోనే బయోమెట్రిక్‌లాంటివి అప్డేట్ చేయవచ్చు.

    5 నుంచి 15 ఏళ్లలోపు పిల్లలు తమ బయోమెట్రిక్, ఇతర వివరాలను ఈ క్యాంపుల ద్వారా అప్డేట్ చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. ఆధార్ అప్డేట్ ఉచితమని, ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించనక్కర్లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఫింగర్ ప్రింట్, ఐరిస్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

    ప్రస్తుతం ఆధార్ కార్డులో ఉన్న పేరులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే దానిని సరిచేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం బర్త్ సర్టిఫికెట్ ప్రూఫ్‌గా చూపించాలి. లేదంటే స్కూల్ రికార్డుల్లో ఎలా ఉందో అలా పేరును సరిచేసుకోవచ్చు. అడ్రస్‌లో ఏమైనా మార్పులు ఉంటే దాన్ని అప్‌డేట్ చేయవచ్చు. ఇందుకోసం అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను ఆందజేయాలి. పుట్టిన తేదీని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.

