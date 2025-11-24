Edit Profile
    ఏపీలో ఆల్ ఇన్ వన్ కార్డ్.. జూన్ నాటికి స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ కార్డులు జారీ!

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతీ కుటుంబం ఒక యూనిట్‌గా ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను అమలు చేయనుంది. ఈ మేరకు సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

    Published on: Nov 24, 2025 9:39 PM IST
    By Anand Sai
    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌(FBMS) ను అమలు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇది ప్రతి ఇంటిని సంక్షేమ పథకాలు, ప్రజా సేవలను అందించడానికి ఒకే యూనిట్‌గా పరిగణించే సమగ్ర డేటా ఆధారిత ఫ్రేమ్‌వర్క్ అన్నమాట జూన్ 2026 నాటికి 1.4 కోట్ల స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ కార్డులను జారీ చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

    సీఎం చంద్రబాబు
    సీఎం చంద్రబాబు

    సచివాలయంలో ఈ కార్యక్రమంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి రాష్ట్రంలోని 1.4 కోట్ల కుటుంబాలకు డేటా ఇంటిగ్రేషన్‌ను పూర్తి చేసి స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ కార్డులను జారీ చేయాలని ఆదేశించారు. క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ కార్డులను ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జారీ చేస్తుంది.

    టీకాలు, ఆధార్, కుల ధృవీకరణ పత్రం, రేషన్ కార్డు, పోషకాహార ఆహారం, స్కాలర్‌షిప్‌లు, పెన్షన్ వివరాలు వంటి వివరాలతో కార్డులు సమగ్ర స్టాటిక్, డైనమిక్ డేటాను అందులో పెట్టనున్నారు. 25 రకాల వివరాలతోపాటుగా పీ4లాంటి అంశాలను అందులో చేర్చాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కేవలం పెన్షన్లు, రేషన్ వంటి పథకాల వివరాలను మాత్రమే ఎఫ్‌బీఎంఎస్‌ వ్యవస్థను పరిమితం చేయెుద్దని చెప్పారు.

    ప్రజలకు అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, పౌర సేవల డేటాను నవీకరించాలని, వాటిని స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ కార్డులలో చేర్చాలని అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పౌరులు ఒకే కార్డు ద్వారా అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు, పథకాలను పొందాలని అన్నారు.

    ప్రజలకు అందిస్తున్న అన్ని సేవల వివరాలు కుటుంబ కార్డులలో కనిపించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. కుటుంబ కార్డులు పౌర సేవలను పారదర్శకంగా అందించడం, అదే సమయంలో సంక్షేమ పథకాలకు అర్హులైన లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడంలో సహాయపడతాయని చెప్పారు. సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరించడానికి సహాయపడతాయని తెలిపారు. కుటుంబ కార్డులు ద్వారా ప్రజలు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారన్నారు.

    ప్రతి వ్యక్తి డేటాను జనవరి 2026 నాటికి అప్డేట్ చేయాలని, జూన్ నాటికి కుటుంబ కార్డులను పంపిణీ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ యూనిట్ల సేవలను ఉపయోగించి గ్రామాల్లోని ప్రజల డేటాను అప్డేట్ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

