ఏపీలో 2026 ప్రభుత్వ సెలవుల క్యాలెండర్.. ఏ రోజు ఏ హాలీడే చూడండి!
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త ఏడాది 2026కి సంబంధించిన అధికారిక సెలవుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఏయే సెలవులు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయో చూద్దాం..
ఏపీలో 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి అధికారిక సెలవుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు సెలవులను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. ఇవి కాకుండా రెండో శనివారం సెలవులు, ఆదివారాలు ఉంటాయి. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సాధారణ పరిపాలన శాఖ లిస్ట్ విడుదల చేసింది.
నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చట్టం, 1881 ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాటించే సాధారణ పండుగ, ప్రభుత్వ సెలవులు ఇందులో ఉన్నాయి. పౌరులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు.. సెలవులను ప్లాన్ చేయడానికి ఈ క్యాలెండర్ను ఉపయోగపడుతుంది.
1. మకర సంక్రాంతి - 15.01.2026 - గురువారం
2. గణతంత్ర దినోత్సవం - 26.01.2026 - సోమవారం
3. మహా శివరాత్రి - 15.02.2026 - ఆదివారం
4. హోలీ - 03.03.2026 - మంగళవారం
5. ఉగాది - 19.03.2026 - గురువారం
6. ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్) - 20.03.2026 - శుక్రవారం
7. శ్రీరామ నవమి - 27.03.2026 - శుక్రవారం
8. Annunal Closing Day - 01.04.2026 - బుధవారం
9. గుడ్ ఫ్రైడే - 03.04.2026 - శుక్రవారం
10. డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ జయంతి - 14.04.2026 - మంగళవారం
11. మే డే - 01.05.2026 - శుక్రవారం
12. ఈద్-ఉల్-అధా (బక్రీద్) - 27.05.2026 - బుధవారం
13. మొహర్రం - 25.06.2026 - గురువారం
14. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం - 15.08.2026 - శనివారం
15. మిలాద్-ఉన్-నబీ - 25.08.2026 - మంగళవారం
16. శ్రీ కృష్ణ అష్టమి - 04.09.2026 - శుక్రవారం
17. వినాయక చవితి - 14.09.2026 - సోమవారం
18. మహాత్మా గాంధీ జయంతి - 02.10.2026 - శుక్రవారం
19. విజయ దశమి - 20.10.2026 - మంగళవారం
20. దీపావళి - 08.11.2026 - ఆదివారం
21. క్రిస్మస్ - 25.12.2026 - శుక్రవారం
ఈ లిస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, పౌరులు.. 2026 సంవత్సరానికి వారి షెడ్యూల్లు, సెలవులు, ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 2026లో కొన్ని పండుగలు రెండో శనివారాలు, ఆదివారాల్లో కూడా వస్తున్నాయి.