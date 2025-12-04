Edit Profile
    ఏపీలో 2026 ప్రభుత్వ సెలవుల క్యాలెండర్.. ఏ రోజు ఏ హాలీడే చూడండి!

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త ఏడాది 2026కి సంబంధించిన అధికారిక సెలవుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఏయే సెలవులు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయో చూద్దాం..

    Updated on: Dec 04, 2025 7:51 PM IST
    By Anand Sai
    ఏపీలో 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి అధికారిక సెలవుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు సెలవులను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. ఇవి కాకుండా రెండో శనివారం సెలవులు, ఆదివారాలు ఉంటాయి. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సాధారణ పరిపాలన శాఖ లిస్ట్ విడుదల చేసింది.

    ఏపీలో 2026 ప్రభుత్వ సెలవుల క్యాలెండర్
    నెగోషియబుల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ చట్టం, 1881 ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాటించే సాధారణ పండుగ, ప్రభుత్వ సెలవులు ఇందులో ఉన్నాయి. పౌరులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు.. సెలవులను ప్లాన్ చేయడానికి ఈ క్యాలెండర్‌ను ఉపయోగపడుతుంది.

    1. మకర సంక్రాంతి - 15.01.2026 - గురువారం

    2. గణతంత్ర దినోత్సవం - 26.01.2026 - సోమవారం

    3. మహా శివరాత్రి - 15.02.2026 - ఆదివారం

    4. హోలీ - 03.03.2026 - మంగళవారం

    5. ఉగాది - 19.03.2026 - గురువారం

    6. ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్) - 20.03.2026 - శుక్రవారం

    7. శ్రీరామ నవమి - 27.03.2026 - శుక్రవారం

    8. Annunal Closing Day - 01.04.2026 - బుధవారం

    9. గుడ్ ఫ్రైడే - 03.04.2026 - శుక్రవారం

    10. డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ జయంతి - 14.04.2026 - మంగళవారం

    11. మే డే - 01.05.2026 - శుక్రవారం

    12. ఈద్-ఉల్-అధా (బక్రీద్) - 27.05.2026 - బుధవారం

    13. మొహర్రం - 25.06.2026 - గురువారం

    14. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం - 15.08.2026 - శనివారం

    15. మిలాద్-ఉన్-నబీ - 25.08.2026 - మంగళవారం

    16. శ్రీ కృష్ణ అష్టమి - 04.09.2026 - శుక్రవారం

    17. వినాయక చవితి - 14.09.2026 - సోమవారం

    18. మహాత్మా గాంధీ జయంతి - 02.10.2026 - శుక్రవారం

    19. విజయ దశమి - 20.10.2026 - మంగళవారం

    20. దీపావళి - 08.11.2026 - ఆదివారం

    21. క్రిస్మస్ - 25.12.2026 - శుక్రవారం

    ఈ లిస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, పౌరులు.. 2026 సంవత్సరానికి వారి షెడ్యూల్‌లు, సెలవులు, ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 2026లో కొన్ని పండుగలు రెండో శనివారాలు, ఆదివారాల్లో కూడా వస్తున్నాయి.

