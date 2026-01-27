ఆలయాల సందర్శనకు టెంపుల్ టూరిజం కారవాన్ ప్రారంభం.. ఏపీలో ఇదే మెుట్టమెుదటిది!
ఏపీలో ఆలయాల సందర్శనకు మెుట్టమెుదటి టెంపుల్ టూరిజం కారవాన్ ప్రారంభమైంది. దీనిద్వారా భక్తులు ఆధునిక ప్రయాణ, వసతి సౌకర్యాలను పొందవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆలయ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ఆలయ పర్యాటక కారవాన్ను ప్రారంభించారు. ఇది యాత్రికులకు ఆధునిక ప్రయాణ, వసతి సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో పూర్తిగా తయారుచేసిన ఈ కారవాన్ను ప్రారంభించారు మంత్రి. వాహనాన్ని పరిశీలించి దాని ఫీచర్లు, కార్యాచరణ ప్రణాళికపై అధికారులతో సంభాషించారు.
మీడియాతో మాట్లాడిన రామనారాయణ రెడ్డి.. ఈ చొరవ భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన, సుసంపన్నమైన తీర్థయాత్ర అనుభవాన్ని అందిస్తుందని అన్నారు. ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనాలో కారవాన్ను అభివృద్ధి చేసినందుకు నెల్లూరుకు చెందిన వై.శ్రీనివాస రెడ్డిని ప్రశంసించారు. ప్రైవేట్ భాగస్వాముల సహకారంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కారవాన్లను ప్రవేశపెడతామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. దీని వలన భక్తులు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను సౌకర్యవంతంగా సందర్శించవచ్చు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలను ఇంటిగ్రేటెడ్ టూరిజం సర్క్యూట్లుగా మార్చాలనే దార్శనికతతో ఆలయ పర్యాటక అభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని మంత్రి రామనారాయణ రెడ్డి నొక్కి చెప్పారు.
ఆలయ పర్యాటక కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయడానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో మంత్రి రాంనారాయణ రెడ్డి, పర్యాటక మంత్రి కందుల దుర్గేష్, మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డిలతో కూడిన ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. యాత్రా కేంద్రాలు, వసతి సౌకర్యాలు, ఆలయ పర్యాటక సర్క్యూట్లపై సమగ్ర సమాచారాన్ని అందించడానికి ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక వెబ్సైట్పై పనిచేస్తోందని, దీనివల్ల భక్తులు, పర్యాటకులు తమ సందర్శనలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చునని రామనారాయణ రెడ్డి చెప్పారు.
పర్యాటక శాఖ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రతి జిల్లాలో టెపుల్ కారవాన్ వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించినట్లు రామనారాయణ రెడ్డి చెప్పారు.