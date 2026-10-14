Law Admissions 2026 : ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎమ్ ప్రవేశాలు.. ఎలా అప్లై చేయాలి?
Law Admissions 2026 : ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ లా కళాశాలలో అందించే ఐదేళ్ల, మూడేళ్ల ఎల్.ఎల్.బి, రెండేళ్ల ఎల్.ఎల్.ఎం. సెల్ఫ్-సపోర్ట్ కోర్సుల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. వెంటనే అర్హులు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం న్యాయ విభాగంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం లభించింది. ఏయూ పరిధిలోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కాలేజ్ ఆఫ్ లాలో 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను లా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు అడ్మిషన్ల సంచాలకులు (Directorate of Admissions) ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఈ ప్రవేశాల ప్రక్రియ కింద ఐదేళ్ల ఎల్ఎల్బీ (5-Year LL.B.), మూడేళ్ల ఎల్ఎల్బీ (3-Year LL.B.), రెండేళ్ల ఎల్ఎల్ఎమ్ (2-Year LL.M.) సెల్ఫ్ సపోర్ట్ కోర్సుల్లో సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఐదేళ్ల ఎల్ఎల్బీలో మొత్తం 20 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ఆర్థికంగా వెనకబడిన(ఈడబ్ల్యూఎస్) వర్గాల అభ్యర్థులకు 2 సీట్లు కేటాయించారు.
మూడేళ్ల ఎల్ఎల్బీలో మొత్తం 20 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి 2 సీట్లు కేటాయించారు.
రెండేళ్ల ఎల్ఎల్ఎమ్లో మూడు ప్రత్యేక విభాగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. Constitutional Law - 5 సీట్లు, Business Law- 5 సీట్లు, International Law - 5 సీట్లు ఉన్నాయి.
అన్ని కోర్సులకు గాను ప్ర ప్రతిపాదిత వార్షిక రుసుము రూ.90,000 గా నిర్ణయించారు. ఈ కోర్సులలో ప్రవేశాలు పూర్తిగా AP LAWCET-2026 / AP PGLCET-2026 ర్యాంకుల ఆధారంగానే చేపడతారు. మెరిట్, రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులకు సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది.
అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు ఫారమ్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తులు అక్టోబర్ 14 నుంచి సమర్పణకు చివరి తేదీ అక్టోబర్ 23 సాయంత్రం 5:00 గంటలుగా నిర్ణయించారు. పూర్తి చేసిన ఫారమ్లు అడ్మిషన్ల డైరెక్టరేట్కు చేరాల్సి ఉంటుంది. అక్టోబర్ 26న ఉదయం 11:00 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ ఉంటుంది.
న్యాయ విద్యకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ న్యాయ కళాశాల పేరుగాంచింది. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు సమర్పించే ముందు తమ ర్యాంక్ కార్డు, విద్యార్హతల ధృవీకరణ పత్రాలు, కుల/ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలు, ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత గడువు దాటిన తర్వాత వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కౌన్సెలింగ్ సమయానికి అవసరమైన ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో అభ్యర్థులు నేరుగా హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More