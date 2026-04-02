    ఏపీలో ఈసారి తీవ్రమైన వడగాలులు.. పంటలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసిన ఐఎండీ

    AP Weather Update : ఈ ఏడాది వాతావరణంలో భిన్నమైన పరిస్థితులు ఉండనున్నాయి. వడగాలులు అధికంగా వీయనున్నాయి. అంతేకాదు అకాల వర్షాలతో రైతన్నలు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది.

    Updated on: Apr 02, 2026 1:53 PM IST
    By Anand Sai
    వాతావరణ సూచన ప్రకారం, ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయికి దగ్గరగా లేదా సాధారణం కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. అయితే రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాల్లో భిన్నమైన ధోరణి కనిపిస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

    ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం
    ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం

    ఏప్రిల్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిల కంటే పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరగవచ్చు, అదే సమయంలో రాత్రులు కూడా వెచ్చగా ఉండి అసౌకర్యంగా ఉండవచ్చు.

    తీరప్రాంత జిల్లాల్లో వడగాలుల రోజుల సంఖ్య.. సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ప్రజారోగ్యం, తాగునీటి సరఫరా, విద్యుత్ డిమాండ్‌పై ఒత్తిడిని పెంచవచ్చని ఐఎండీ తెలిపింది. పిల్లలు, వృద్ధులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసే కార్మికులు ఎక్కువసేపు వేడికి గురికావడం వల్ల అధిక ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు.

    అదే సమయంలో ఏప్రిల్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా సాధారణం నుంచి అధిక వర్షపాతం కురిసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వేడి పరిస్థితుల నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, ఆకస్మికంగా లేదా అసంపూర్తిగా కురిసే వర్షాలు వ్యవసాయ పనులకు సవాళ్లను సృష్టించవచ్చు.

    అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అకాల వర్షాలతో పంటల పెరుగుదల, ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపవచ్చని ఐఎండీ అధికారులు తెలిపారు. ఈ మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా వరి, మొక్కజొన్న, పప్పుధాన్యాలు, అరటి, మామిడి వంటి పంటలు ప్రభావితం కావచ్చు.

    దేశంలోని కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, పెరిగిన వర్షపాతంతో కూడిన మిశ్రమ వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వడగాలుల పరిస్థితులు, ఆకస్మిక వర్షాలు అంచనా వేశారు. రాబోయే నెలల్లో ప్రజారోగ్యం, నీటి వనరులు, వ్యవసాయంపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి సన్నద్ధత అవసరమని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/ఏపీలో ఈసారి తీవ్రమైన వడగాలులు.. పంటలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసిన ఐఎండీ
    Home/Andhra Pradesh/ఏపీలో ఈసారి తీవ్రమైన వడగాలులు.. పంటలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసిన ఐఎండీ
