ఏపీలో ఈసారి తీవ్రమైన వడగాలులు.. పంటలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసిన ఐఎండీ
AP Weather Update : ఈ ఏడాది వాతావరణంలో భిన్నమైన పరిస్థితులు ఉండనున్నాయి. వడగాలులు అధికంగా వీయనున్నాయి. అంతేకాదు అకాల వర్షాలతో రైతన్నలు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది.
వాతావరణ సూచన ప్రకారం, ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయికి దగ్గరగా లేదా సాధారణం కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. అయితే రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాల్లో భిన్నమైన ధోరణి కనిపిస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
ఏప్రిల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిల కంటే పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరగవచ్చు, అదే సమయంలో రాత్రులు కూడా వెచ్చగా ఉండి అసౌకర్యంగా ఉండవచ్చు.
తీరప్రాంత జిల్లాల్లో వడగాలుల రోజుల సంఖ్య.. సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ప్రజారోగ్యం, తాగునీటి సరఫరా, విద్యుత్ డిమాండ్పై ఒత్తిడిని పెంచవచ్చని ఐఎండీ తెలిపింది. పిల్లలు, వృద్ధులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసే కార్మికులు ఎక్కువసేపు వేడికి గురికావడం వల్ల అధిక ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు.
అదే సమయంలో ఏప్రిల్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా సాధారణం నుంచి అధిక వర్షపాతం కురిసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వేడి పరిస్థితుల నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, ఆకస్మికంగా లేదా అసంపూర్తిగా కురిసే వర్షాలు వ్యవసాయ పనులకు సవాళ్లను సృష్టించవచ్చు.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అకాల వర్షాలతో పంటల పెరుగుదల, ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపవచ్చని ఐఎండీ అధికారులు తెలిపారు. ఈ మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా వరి, మొక్కజొన్న, పప్పుధాన్యాలు, అరటి, మామిడి వంటి పంటలు ప్రభావితం కావచ్చు.
దేశంలోని కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, పెరిగిన వర్షపాతంతో కూడిన మిశ్రమ వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వడగాలుల పరిస్థితులు, ఆకస్మిక వర్షాలు అంచనా వేశారు. రాబోయే నెలల్లో ప్రజారోగ్యం, నీటి వనరులు, వ్యవసాయంపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి సన్నద్ధత అవసరమని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
