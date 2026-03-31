ఎప్పుడైనా.. ఎక్కడైనా.. దొంగ ఈజీగా దొరికిపోతాడు.. ఏపీ పోలీసుల కొత్త టెక్నాలజీ!
Andhra Pradesh Police : ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు నేరస్థుల ఆటకట్టించడానికి కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనితో దొంగలు ఈజీగా దొరుకుతారు. ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకోండి.
పోలీసు వ్యవస్థ రోజురోజుకు కొత్త టెక్నాలజీతో అప్డేట్ అవుతోంది. ఏఐని కూడా పోలీసులు కేసులో విచారణలో భాగంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. నేరస్థుల పట్టుకునేందుకు ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు అప్డేట్ అవుతున్నారు. అందులో భాగంగా పోలీసులు కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి.. పాత నేరస్థులు, దొంగలను పట్టుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం పాపిల్లాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఈ పాపిల్లాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ద్వారా నేరస్థులను ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. దీనిని పోలీసులు అధికారులు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లవచ్చు. ఒక్కసారి థంబ్ పెడితే.. పాత నేరస్థులు, దొంగల పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఏపీలో పోలీసులు ఈ స్కానర్ను వాడుతున్నారు. రాత్రి సమయంలో అనుమానాస్పదంగా తిరిగేవారిని గుర్తించడంలోనూ ఈ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది.
పాపిల్లాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్తో నేరస్థుల్ని ఈజీగానే పట్టుకోవచ్చు. అంతేకాదు నేరాలు చేస్తున్నవారి నేర చరిత్ర మెుత్తాన్ని సెకన్ల వ్యవధిలోనే ఈ వ్యవస్థ చూపిస్తుంది. పాత నేరస్థులు, దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఈ స్కానర్ బాగా ఉపయోపడుతుంది. ఈ స్కానర్ చిన్నగా ఉంటుంది. దీంతో పోలీసులు ఎక్కడికైనా దీనిని ఈజీగా తీసుకెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
పాపిల్లాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ను మెుబైల్ యాప్తో కనెక్ట్ చేస్తారు పోలీసులు. స్కానర్ మీద నేరస్థుల, అనుమానితుల బొటన వేలు లేదంటే చూపుడు వేలు పెట్టాలి. అ తర్వాత కొన్ని వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఇక వెంటనే వ్యక్తికి సంబంధించిన కేసులు ఉంటే ఫోన్లో చూపిస్తుంది. కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
అతడిపై ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ నమోదు అయ్యాయి, గతంలో చేసిన నేరాలు ఏంటిలాంటి వివరాలు క్షణాల్లో పోలీసులకు తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ అనుమానించిన వ్యక్తిపై ఎలాంటి కేసులు లేకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది.
సాధారణంగా బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో దొంగలు ఎక్కువగా ఉంటారు. ప్రయాణికులను దోచుకునేందుకు చూస్తుంటారు. అలాంటివారిని కనిపెట్టడానికి పాపిల్లాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అనుమానం వచ్చిన వ్యక్తికి సంబంధించిన నేరాల చిట్టా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇతర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కేసులు ఉన్నా కూడా తెలిసిపోతుంది.
