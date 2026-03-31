Indian Railways : రాయలసీమ ప్రజలకు గుడ్న్యూస్.. నాలుగు లైన్ల కారిడార్కు రైల్వే ఆమోదం
Indian Railways : రాయలసీమ ప్రజలకు భారతీయ రైల్వే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. నాలుగు లైన్ల కారిడార్కు రైల్వే ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ప్రయాణికుల సామర్థ్యం పెరగనుంది, సరుకు రవాణాకు కూడా ఉపయోగపడనుంది.
రైలు మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ ఊతమిస్తూ.. రేణిగుంట-గుంతకల్ రైల్వే లైన్ను సుమారు రూ.5,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నాలుగు లైన్ల కారిడార్గా విస్తరించడానికి భారతీయ రైల్వే ఆమోదం తెలిపింది. సుమారు 307.97 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో రైలు రద్దీ 35 శాతానికిపైగా పెరిగింది. రాయలసీమ వ్యాప్తంగా రద్దీని తగ్గించి, ప్రయాణికుల, సరుకు రవాణాను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టు వస్తోంది. ఈ మార్గంలో ప్రస్తుతం డబుల్ లైన్ నడుస్తోంది.
నాలుగు లైన్ల కారిడార్ వల్ల మరిన్ని రైళ్లు నడిచేందుకు వీలు కల్పించడం, అలాగే క్రాసింగ్లు, భారీ ట్రాఫిక్ కారణంగా కలిగే ఆలస్యాన్ని తగ్గించడం ద్వారా తిరుపతి, కడప, అన్నమయ్య, అనంతపురం వంటి జిల్లాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు.
రేణిగుంట, రైల్వే కోడూరు, రాజంపేట, కడప, యర్రగుంట్ల, తాడిపత్రి, గుత్తి, గుంతకల్ వంటి కీలక స్టేషన్లను ఈ కారిడార్ కలుపుతుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే భూసేకరణను ప్రారంభించగా.. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని జిల్లా అధికారులను ఆదేశించింది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రయాణికుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని, కార్యకలాపాలను సులభతరం చేస్తుందని అధికారులు అంటున్నారు. వేగవంతమైన, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుందని అలాగే ప్రాంతీయ ఆర్థిక వృద్ధిని, కనెక్టివిటీని కూడా ప్రోత్సహిస్తుందని తెలిపారు.
ప్రాజెక్ట్ వివరాలు
- మొత్తం పొడవు 307.97 కి.మీ.
- అంచనా వ్యయం 5,000 కోట్ల రూపాయలు
- ప్రధాన స్టేషన్ల సంఖ్య 8 స్టేషన్లు
- రోజుకు 50,000 నుండి 70,000 మంది అదనపు ప్రయాణికులు
వేసవి ప్రత్యేక రైళ్లు
ఏప్రిల్, మే, జూన్ వంటి వేసవి మాసాలలో ప్రయాణికుల రద్దీ అంచనా పెరుగుదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైలు సర్వీసుల కోసం ఒక కొత్త షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా అధిక డిమాండ్ ఉన్న పలు మార్గాల్లో ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రద్దీని తగ్గించడం ఈ సర్వీసుల ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ కీలక సర్వీసులలో విశాఖపట్నం - షాలిమార్ వీక్లీ స్పెషల్(రైలు సంఖ్యలు 08508, 08507) ఒకటి; ఇది ఏప్రిల్ 7 నుండి జూన్ 30 వరకు ప్రతి మంగళవారం నాడు నడుస్తుంది. ఈ రైలు విశాఖపట్నం నుండి 11:20 గంటలకు బయలుదేరి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం రోడ్, భువనేశ్వర్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతూ, మరుసటి రోజు ఉదయం 03:00 గంటలకు షాలిమార్ చేరుకుంటుంది.
తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు షాలిమార్ నుండి ప్రతి బుధవారం ఉదయం 05:00 గంటలకు బయలుదేరి అదే రోజు రాత్రి 20:50 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. ఈ సర్వీసులో సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
మరోవైపు సంబల్పూర్ - ఈరోడ్ వీక్లీ స్పెషల్(08311, 08312) ఏప్రిల్ 1 నుండి మొత్తం తొమ్మిది ట్రిప్పుల పాటు నడుస్తుంది. ఇది సంబల్పూర్ నుండి ప్రతి బుధవారం 11:35 గంటలకు బయలుదేరి, 21:30 గంటలకు దువ్వాడ మీదుగా ప్రయాణించి, గురువారం రాత్రికి ఈరోడ్ చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణ సర్వీసు ఈరోడ్ నుండి ప్రతి శుక్రవారం 14:35 గంటలకు బయలుదేరుతుంది.
అదేవిధంగా భువనేశ్వర్ - యశ్వంత్పూర్ వీక్లీ స్పెషల్(02811, 02812) ఏప్రిల్ 4 నుండి ప్రారంభమై 13 ట్రిప్పులు నడుస్తుంది. పూర్తిగా థర్డ్ ఏసీ శ్రేణికి చెందిన ఈ సర్వీసు, భువనేశ్వర్ నుండి ప్రతి శనివారం 19:15 గంటలకు బయలుదేరి, యశ్వంత్పూర్ నుండి ప్రతి సోమవారం 04:30 గంటలకు తిరుగు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఈ రైలు గుంటూరు, నంద్యాల వంటి ముఖ్యమైన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
రైల్వే శాఖ యశ్వంత్పూర్ - కటిహార్ వీక్లీ స్పెషల్(06571, 06572) వంటి సుదూర ప్రత్యేక రైళ్లను కూడా నడపనుంది. ఈ రైలు యశ్వంత్పూర్ నుండి ప్రతి మంగళవారం ఉదయం 07:00 గంటలకు బయలుదేరి, విజయనగరం, మాల్దా టౌన్ మీదుగా ప్రయాణించి, గురువారం ఉదయానికి కటిహార్ చేరుకుంటుంది. దీని తిరుగు ప్రయాణ సర్వీసు ప్రతి శుక్రవారం నడుస్తుంది.
