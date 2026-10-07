ఏపీ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు: ఆశా కార్యకర్తలకు గ్రాట్యుటీ, కొత్త విదేశీ విద్యా విధానానికి గ్రీన్ సిగ్నల్
AP Cabinet Decisions : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం లభించింది. ఆశా కార్యకర్తలకు గ్రాట్యుటీకి మంత్రివర్గం ఓకే చెప్పింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసింది. సచివాలయంలో భేటీలో ప్రజా సంక్షేమం, ఆరోగ్యం, విద్య, భూ కేటాయింపులు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు సంబంధించి మొత్తం 12 కీలక అజెండా అంశాలకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. వైద్యారోగ్య రంగం బలోపేతం, ఆశా కార్యకర్తలకు ఆర్థిక భద్రత, విదేశీ యూనివర్సిటీల ఆహ్వానం వంటి పలు ప్రాధాన్య అంశాలపై ప్రభుత్వం సమగ్రంగా చర్చించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
విధి నిర్వహణలో మరణించిన అర్హత కలిగిన ఆశా కార్యకర్తల కుటుంబాలకు ఆర్థిక ఊరట కల్పిస్తూ గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఆశా కార్యకర్త అందించిన ప్రతి ఏడాది సర్వీసుకు రూ. 5,000 చొప్పున లెక్కించి గ్రాట్యుటీ అందజేస్తారు. ఒక్కో బాధిత కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల వరకు గ్రాట్యుటీ రూపంలో అందుతుంది.
బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెలోని 30 పడకల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను 100 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేసేందుకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఆసుపత్రి భవన నిర్మాణాలు, ఆధునిక పరికరాల కల్పనకు రూ. 58.42 కోట్లు మంజూరు చేశారు. మెరుగైన వైద్య సేవలందించేందుకు అదనంగా 66 నూతన పోస్టులను మంజూరు చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది.
ఉద్యానవన రంగానికి సంబంధించి కీలక సమాచారం, డేటా నిర్వహణ కోసం హార్టికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్(APHIMS) ఏర్పాటుకు ఆమోదం ఇచ్చారు. రూ. 20.62 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ ప్రాజెక్టును 72 నెలల పాటు అమలు చేయనున్నారు.
తల్లికి వందనం పథకం 2026-27 సంవత్సరపు మార్గదర్శకాలు, పరిపాలనా అనుమతులకు కేబినెట్ రాటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. సంక్షేమ వసతి గృహాలు (హాస్టళ్లు), రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల డైట్ ఛార్జీల పెంపుదలపై జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు రాటిఫికేషన్ లభించింది.
విశాఖపట్నం జిల్లా మరికవలసలో గిరిజన విద్యార్థుల కోసం IIT-JEE, NEET పోటీ పరీక్షలకు నిష్ణాతులతో ఇంటెన్సివ్ రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ అందించేలా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు.
ఏపీ విద్యా చట్టం-1982కి సవరణలు చేస్తూ.. విదేశీ ఉన్నత విద్యాసంస్థలు, ప్రముఖ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల క్యాంపస్లను రాష్ట్రంలో నెలకొల్పేందుకు 'కొత్త పాలసీ–2026'కి కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ సంస్థలకు కల్పించాల్సిన ప్రోత్సాహకాలు, సదుపాయాలపై సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందించారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అభ్యంతరం లేని ప్రభుత్వ పోరంబోకు భూముల్లో ఆక్రమణల క్రమబద్ధీకరణ నిమిత్తం గతంలో జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు కేబినెట్ రాటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పాతూరులో పురాతన ఆలయ అభివృద్ధి పనుల కోసం 7.66 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని దేవాదాయ శాఖకు బదిలీ చేసేందుకు అనుమతి లభించింది.
ప్రకాశం జిల్లా కొండపిలో బాలుర రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, హాస్టల్ నిర్మాణానికి 7 ఎకరాల భూమి వర్గీకరణ మార్పునకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కుప్పం ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ అధికారుల అతిథి గృహం నిర్మాణం కోసం 1.69 ఎకరాల భూమి వర్గీకరణ మార్పునకు ఆమోదం లభించింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More