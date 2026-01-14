Edit Profile
    AP Entrance Exams 2026 : ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల అప్డేట్ - మే 12 నుంచి AP EAPCET, మిగతా తేదీలివే

    ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఇందుకు సంబంధించి తేదీలను ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి వెల్లడించింది.

    Published on: Jan 14, 2026 6:01 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    ఏపీలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో నిర్వహించే పలు యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా ఈఏపీసెట్, ఐసెట్, లాసెట్, పీజీసెట్, పీఈసెట్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. అయితే తాజాగా ఈ పరీక్షల నిర్వహణ తేదీలను ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి వెల్లడించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్
    ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్

    పరీక్ష తేదీలు:

    • ఏపీ ఉన్నత విద్యా మండలి ప్రకటనలోని వివరాల ప్రకారం…. ఏపీ ఈఏపీసెట్ (ఇంజనీరింగ్) స్ట్రీమ్ మే 12 నుంచి 15వ తేదీలతో పాటు 18వ తేదీన పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు.
    • ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షలను మే 19, 20 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు.
    • ఏపీఈసెట్ పరీక్ష ఏప్రిల్ 23వ తేదీన ఉంటుంది.
    • ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీ ఐసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 28వ తేదీన నిర్వహిస్తారు.
    • ఏపీ పీజీఈసెట్ పరీక్షను ఏప్రిల్ 29, 30, మే 2వ తేదీన నిర్వహిస్తారు.
    • ఏపీ లాసెట్ పరీక్ష మే 4వ తేదీన ఉంటుంది.
    • ఏపీ ఎడ్ సెట్ - మే 4వ తేదీని నిర్వహిస్తారు.
    • ఏపీ పీజీసెట్ మే 5వ తేదీతో పాటు 8 నుంచి 11 తేదీల మధ్య నిర్వహిస్తారు.
    • ఏపీపీఈసెట్ మే/జూన్ నెలలో నిర్వహిస్తారు.

    ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షల కోసం భారీగానే విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకుంటారు. ఇంజినీరింగ్ సీట్ల కోసం మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలో విద్యార్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.

    ఏపీ ఈఏపీ సెట్ అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా బోర్డు నుండి ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో 12వ తరగతి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. 12వ తరగతి పరీక్షకు హాజరవుతున్న అభ్యర్థులు కూడా ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026 ఇంజనీరింగ్ పరీక్షలను రాయవచ్చు.

