    AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్‌కు తగ్గిన దరఖాస్తులు - ఈసారి ఎన్ని వచ్చాయంటే..?

    AP EAPCET 2026 Applications : ఏపీ ఈఏపీసెట్‌కు ఈ ఏడాది స్వల్పంగా దరఖాస్తులు తగ్గాయి. గతేడాదితో పోల్చితే 7 వేలకుపైగా తక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 

    Published on: Apr 29, 2026 10:49 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    AP EAPCET 2026 Applications : ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, అగ్రికల్చర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ముగిసింది. అయితే ఈసారి స్వల్పంగా దరఖాస్తుల సంఖ్య తగ్గింది.

    ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ 2026 (istock image)

    గత కొన్నేళ్లుగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పోటీ పడే ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు ఈసారి దరఖాస్తులు తగ్గాయి. గతేడాది దరఖాస్తుల సంఖ్యతో పోల్చితే…. ఈ సంఖ్య 7 వేల కంటే తక్కువగా ఉంది.

    గతేడాది గణంకాలు పరిశీలిస్తే…. ఏపీ ఈఏపీసెట్ కు 3,62,448 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈసారి మాత్రం 3,55,004 అప్లికేషన్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అంటే గతడాదితో పోల్చితే ఈసారి దరఖాస్తుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది.

    మరోవైపు… రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలైన జేఈఈ (JEE) కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం…. అదేవిధంగా పక్క రాష్ట్రాల్లోని ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల్లో ముందే అడ్మిషన్లు తీసుకోవడం కూడా ఈఏపీసెట్‌ దరఖాస్తులు తగ్గడానికి ఒక కారణంగా కనిపిస్తోంది. ఇక ఈఏపీసెట్‌కు దరఖాస్తులు తగ్గగా.. టీచింగ్ కోర్సుల కోసం నిర్వహించే ఎడ్‌సెట్ , న్యాయ విద్య కోసం నిర్వహించే లాసెట్ కు మాత్రం దరఖాస్తులు పెరిగాయి.

    AP EAPCET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల :

    ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష (AP EAPCET 2026) రాసే అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు మంగళవారం విడుదలయ్యాయి. అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా సూచించారు.

    • ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ cets.apsche.ap.gov.in సందర్శించాలి.
    • హోం పేజీలో 'AP EAPCET - 2026' ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
    • అక్కడ కనిపించే 'Download Hall Ticket' లింక్‌ను ఎంచుకోవాలి.
    • మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ (ఇంటర్) హాల్ టిక్కెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    • వివరాలు సమర్పించగానే మీ హాల్ టిక్కెట్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    ఈసారి ఏపీ ఈఏపీసెట్ పరీక్షలను రెండు విభాగాలుగా నిర్వహించనున్నారు. ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ పరీక్షలు మే 12, 13, 14, 15, 18 తేదీల్లో జరుగుతాయి. అగ్రికల్చర్ - ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షలు మే 19, 20 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు.

      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

    News/Andhra Pradesh/AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్‌కు తగ్గిన దరఖాస్తులు - ఈసారి ఎన్ని వచ్చాయంటే..?
