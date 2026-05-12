    AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్‌కు హాజరయ్యే పెళ్లైనవారు సాంప్రదాయ ఆభరణాలు ధరించవచ్చు

    AP EAPCET 2026 : మే 12 నుంచి ఏపీ ఈఏపీ సెట్‌ పరీక్షలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. పెళ్లైన అమ్మాయిలు సాంప్రదాయ ఆభరణాలను ధరించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

    Published on: May 12, 2026 6:19 AM IST
    By Anand Sai
    అన్ని మతాలకు చెందిన వివాహిత అమ్మాయిలు మంగళసూత్రం, నెక్లెస్‌లు మొదలైన సాంప్రదాయ ఆభరణాలు ధరించి ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ-2026 (ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష) పరీక్షకు హాజరు కావచ్చు. మే 12 పరీక్ష ప్రారంభం కావడానికి ఒక రోజు ముందు అధికారికంగా ఈ విషయాలు వెల్లడించారు. వీటిపై ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని ఏపీఈఏపీసీఈటీ-2026 కన్వీనర్ మోహన్ రావు తెలిపారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. ఏ అభ్యర్థి కూడా తమతో పాటు ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తీసుకురాకూడదని మోహన్‌రావు అన్నారు. ఒకవేళ విద్యార్థులు చేతులకు మెహందీ పెట్టుకుని పరీక్షకు హాజరై, దానివల్ల బయోమెట్రిక్‌కు ఏమైనా ఆటంకం కలిగితే, అటువంటి విద్యార్థులను పరీక్షా హాలులోకి అనుమతించరని తెలిపారు.

    హైదరాబాద్‌లోని ఒక కేంద్రంతో సహా 142 పరీక్షా కేంద్రాలలో జరిగే ఈ పరీక్షకు ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన 2,76,582 మంది, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ విభాగాలకు చెందిన 79,224 మందితో కలిపి మొత్తం 3,55,011 మంది విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు.

    ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మే 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 తేదీలలో పరీక్షలు జరుగుతాయి. పరీక్షలో సహాయం చేసేందుకు 27 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులకు సహాయకులను కేటాయించినట్లు మోహన్ రావు తెలిపారు. ఉర్దూ మాధ్యమ విద్యార్థులు కర్నూలు కేంద్రంలో పరీక్షకు హాజరవుతారు.

    విద్యార్థులు తమ దరఖాస్తును సమర్పించేటప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో తమ సమాచారాన్ని తప్పుగా నమోదు చేసినా, దాని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మోహన్ రావు అన్నారు. 'పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత AP EAPCET-2026 హెల్ప్‌లైన్ కేంద్రాన్ని సంప్రదిస్తే, వారి తప్పులు సరిదిద్దుతారు.' అని తెలిపారు.

    అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒరిజినల్ గుర్తింపు కార్డుతో పాటు నీలం లేదా నలుపు రంగు బాల్‌పాయింట్ పెన్ను తీసుకురావాలి. పరీక్ష ప్రారంభానికి గంటన్నర ముందు అభ్యర్థులను పరీక్షా హాలులోకి అనుమతిస్తారు. పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అనుమతించరు.

    అభ్యర్థులు రఫ్ పేపర్లను పరీక్షా కేంద్రాలకు తీసుకువెళితే, పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత వాటిని ఇన్విజిలేటర్లకు ఇవ్వాలి. అభ్యర్థులు తమ హాల్ టిక్కెట్లను AP EAPCET వెబ్‌సైట్ https://cets.apsche.ap.gov.in ద్వారా లేదా 'మన మిత్ర' వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ 9552300009 ఫోన్ నంబర్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    అభ్యర్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రం స్థానాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలుగా, ప్రతి హాల్ టికెట్ చివరి పేజీలో ఒక గూగుల్ మ్యాప్ ఇచ్చారు. కేంద్రం పూర్తి చిరునామాను https://cets.apsche.ap.gov.in/Eapcet/EAPCET_Centres.aspx అనే వెబ్‌సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

    పరీక్షకు సిద్ధం చేసేందుకు AP EAPCET వెబ్‌సైట్‌లో మాక్ టెస్టులు అందించామని మోహన్ రావు తెలిపారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతల దృష్ట్యా, వైద్య సహాయ సదుపాయాలు, భద్రత, రవాణా, విద్యుత్ సరఫరా మొదలైన వాటికి ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. పరీక్షకు సంబంధించిన ఏవైనా సందేహాలను https://cets.apsche.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా గానీ, 0884-2359599, 0884-2342499 నంబర్ల ద్వారా గానీ, లేదా helpdeskapeapcet@apsche.org ఈమెయిల్ ఐడీ ద్వారా గానీ తెలుసుకోవచ్చు.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్‌కు హాజరయ్యే పెళ్లైనవారు సాంప్రదాయ ఆభరణాలు ధరించవచ్చు
    © 2026 HindustanTimes