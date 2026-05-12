AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్కు హాజరయ్యే పెళ్లైనవారు సాంప్రదాయ ఆభరణాలు ధరించవచ్చు
AP EAPCET 2026 : మే 12 నుంచి ఏపీ ఈఏపీ సెట్ పరీక్షలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. పెళ్లైన అమ్మాయిలు సాంప్రదాయ ఆభరణాలను ధరించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
అన్ని మతాలకు చెందిన వివాహిత అమ్మాయిలు మంగళసూత్రం, నెక్లెస్లు మొదలైన సాంప్రదాయ ఆభరణాలు ధరించి ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ-2026 (ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష) పరీక్షకు హాజరు కావచ్చు. మే 12 పరీక్ష ప్రారంభం కావడానికి ఒక రోజు ముందు అధికారికంగా ఈ విషయాలు వెల్లడించారు. వీటిపై ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని ఏపీఈఏపీసీఈటీ-2026 కన్వీనర్ మోహన్ రావు తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. ఏ అభ్యర్థి కూడా తమతో పాటు ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తీసుకురాకూడదని మోహన్రావు అన్నారు. ఒకవేళ విద్యార్థులు చేతులకు మెహందీ పెట్టుకుని పరీక్షకు హాజరై, దానివల్ల బయోమెట్రిక్కు ఏమైనా ఆటంకం కలిగితే, అటువంటి విద్యార్థులను పరీక్షా హాలులోకి అనుమతించరని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లోని ఒక కేంద్రంతో సహా 142 పరీక్షా కేంద్రాలలో జరిగే ఈ పరీక్షకు ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన 2,76,582 మంది, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ విభాగాలకు చెందిన 79,224 మందితో కలిపి మొత్తం 3,55,011 మంది విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మే 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 తేదీలలో పరీక్షలు జరుగుతాయి. పరీక్షలో సహాయం చేసేందుకు 27 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులకు సహాయకులను కేటాయించినట్లు మోహన్ రావు తెలిపారు. ఉర్దూ మాధ్యమ విద్యార్థులు కర్నూలు కేంద్రంలో పరీక్షకు హాజరవుతారు.
విద్యార్థులు తమ దరఖాస్తును సమర్పించేటప్పుడు ఆన్లైన్లో తమ సమాచారాన్ని తప్పుగా నమోదు చేసినా, దాని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మోహన్ రావు అన్నారు. 'పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత AP EAPCET-2026 హెల్ప్లైన్ కేంద్రాన్ని సంప్రదిస్తే, వారి తప్పులు సరిదిద్దుతారు.' అని తెలిపారు.
అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒరిజినల్ గుర్తింపు కార్డుతో పాటు నీలం లేదా నలుపు రంగు బాల్పాయింట్ పెన్ను తీసుకురావాలి. పరీక్ష ప్రారంభానికి గంటన్నర ముందు అభ్యర్థులను పరీక్షా హాలులోకి అనుమతిస్తారు. పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అనుమతించరు.
అభ్యర్థులు రఫ్ పేపర్లను పరీక్షా కేంద్రాలకు తీసుకువెళితే, పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత వాటిని ఇన్విజిలేటర్లకు ఇవ్వాలి. అభ్యర్థులు తమ హాల్ టిక్కెట్లను AP EAPCET వెబ్సైట్ https://cets.apsche.ap.gov.in ద్వారా లేదా 'మన మిత్ర' వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ 9552300009 ఫోన్ నంబర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
అభ్యర్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రం స్థానాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలుగా, ప్రతి హాల్ టికెట్ చివరి పేజీలో ఒక గూగుల్ మ్యాప్ ఇచ్చారు. కేంద్రం పూర్తి చిరునామాను https://cets.apsche.ap.gov.in/Eapcet/EAPCET_Centres.aspx అనే వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
పరీక్షకు సిద్ధం చేసేందుకు AP EAPCET వెబ్సైట్లో మాక్ టెస్టులు అందించామని మోహన్ రావు తెలిపారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతల దృష్ట్యా, వైద్య సహాయ సదుపాయాలు, భద్రత, రవాణా, విద్యుత్ సరఫరా మొదలైన వాటికి ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. పరీక్షకు సంబంధించిన ఏవైనా సందేహాలను https://cets.apsche.ap.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా గానీ, 0884-2359599, 0884-2342499 నంబర్ల ద్వారా గానీ, లేదా helpdeskapeapcet@apsche.org ఈమెయిల్ ఐడీ ద్వారా గానీ తెలుసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHOR
