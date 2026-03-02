AP EAMCET 2026 : ఏపీ ఎంసెట్ రిజిస్ట్రేషన్ గడువు పొడిగింపు.. ఇలా అప్లై చేయండి, డైరెక్ట్ లింక్
AP EAMCET 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి AP EAPCET 2026(ఏపీ ఎంసెట్) రిజిస్ట్రేషన్ గడువును పొడిగించింది. అభ్యర్థులు ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయం, ఫార్మసీలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అదనపు సమయం లభిస్తుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి (APSCHE) ఏపీ ఎంసెట్(AP EAPCET 2026) రిజిస్ట్రేషన్ గడువును పొడిగించింది. ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయం, ఫార్మసీలో ప్రవేశం కోరుకునే అభ్యర్థులు ఇప్పుడు మార్చి 17, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. డాక్యుమెంట్ సంబంధిత లేదా సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొన్న దరఖాస్తుదారుల కోసం ఉన్నత విద్యా మండలి పొడిగింపు చేసింది. చివరి నిమిషంలో వచ్చే సమస్యలను నివారించడానికి అభ్యర్థులు ముగింపు తేదీకి ముందే ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కోరింది. ప్రవేశ పరీక్షలు మే నెలలో జరుగుతాయి. APSCHE ఏప్రిల్లో అడ్మిట్ కార్డులను జారీ చేస్తుంది.
సవరించిన రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్
ఆలస్య రుసుము లేకుండా మార్చి 17 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయవచ్చు. ఈ తేదీ తర్వాత సమర్పించిన ఫారమ్లకు APSCHE ఆలస్య రుసుమును వసూలు చేస్తుంది. రూ.1000 ఫైన్తో మార్చి 21, రూ.2వేల ఫైన్తో మార్చి 25, రూ.4 వేలతో మార్చి 30, రూ.10వేలతో ఏప్రిల్ 3 వరకు అవకాశం ఉంది.
AP EAPCET 2026 ముఖ్య తేదీలు
- దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: మార్చి 17, 2026
- ఎడిట్ ఆప్షన్ : ఏప్రిల్ 4 నుంచి 6 వరకు
- అడ్మిట్ కార్డ్ విడుదల: ఏప్రిల్ 28, 2026
- ఇంజనీరింగ్ పరీక్ష: మే 12 నుండి మే 15, మే 18, 2026
- వ్యవసాయం, ఫార్మసీ పరీక్ష: మే 19 నుండి మే 20, 2026 వరకు
- ఫలితాల ప్రకటన (అంచనా): జూన్ 1, 2026
- అభ్యర్థులు అప్డేట్ కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి.
పరీక్ష ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టులలో నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు షిఫ్టులు ఉంటాయి.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి
- దరఖాస్తుదారులు తమ ఫారమ్లను cets.apsche.ap.gov.inలోని అధికారిక APSCHE పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సమర్పించాలి .
- అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి AP EAPCET 2026 ఆన్లైన్ దరఖాస్తు లింక్ను ఎంచుకోండి.
- పేరు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ చిరునామాతో సహా వ్యక్తిగత వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా నమోదు చేసుకోండి.
- జనరేట్ చేసిన ఆధారాలను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి.
- విద్యా సమాచారం, కోర్సు, పరీక్షా కేటగిరీ ఫారమ్ను పూర్తి చేయండి.
- సూచించిన ఫార్మాట్లో ఫోటోగ్రాఫ్, సంతకం, సంబంధిత సర్టిఫికెట్లతో సహా అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
- దరఖాస్తు రుసుమును నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా చెల్లించండి.
- ఫారమ్ను సమర్పించండి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
అదనపు ఛార్జీలు లేదా టెక్నికల్ సమస్యలను నివారించడానికి అభ్యర్థులు మార్చి 17, 2026 లోపు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలి.
దరఖాస్తు రుసుము
జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ. 800, బీసీ అభ్యర్థులు రూ. 750, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ. 700 దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాలి. మార్చి 17 గడువు తప్పిన అభ్యర్థులు ఆలస్య రుసుముతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.