    SAIL Recruitment 2025 : సెయిల్ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ అడ్మిట్ కార్డు విడుదల- ఇలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి..

    స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (సెయిల్​) మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (టెక్నికల్) రిక్రూట్‌మెంట్ 2025 కి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ రోల్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ లేదా పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Feb 08, 2026 5:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (టెక్నికల్) రిక్రూట్‌మెంట్ 2025కి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (సెయిల్​) విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఇప్పుడు అధికారిక సెయిల్ వెబ్‌సైట్​లో తమ రోల్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ లేదా పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి లాగిన్ అయిన తర్వాత హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    సెయిల్ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ అడ్మిట్ కార్డు విడుదల
    సెయిల్ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ అడ్మిట్ కార్డు విడుదల

    సెయిల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025 అడ్మిట్ కార్డు ఫిబ్రవరి 23 వరకు మాత్రమే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేదుకు గడువు కంటే ముందే అడ్మిట్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని భద్రపరుచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సెయిల్ ప్లాంట్లు, యూనిట్లలోని కీలక ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లో 124 మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, మెటలర్జీ, కెమికల్, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్, కంప్యూటర్ అండ్​ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వివిధ ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లో మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (టెక్నికల్) ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు.

    సెయిల్ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ అడ్మిట్ కార్డు 2025 డౌన్‌లోడ్ చేయడం ఎలా?

    అభ్యర్థులు తమ సెయిల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025 అడ్మిట్​ కార్డులను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ కింది స్టెప్స్​ని అనుసరించవచ్చు:

    స్టెప్​ 1- స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ sail.co.inని సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- హోమ్‌పేజీలో ఉన్న 'Careers' సెక్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- 'Management Trainee (Technical) Recruitment 2025 - Admit Card' లింక్‌ను ఎంచుకోండి.

    స్టెప్​ 4- మీ రోల్ నంబర్‌తో పాటు మొబైల్ నంబర్ లేదా పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయండి.

    స్టెప్​ 5- వివరాలను సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అడ్మిట్ కార్డు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    స్టెప్​ 6- హాల్ టిక్కెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోండి.

    సెయిల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025- అభ్యర్థుల కోసం ముఖ్యమైన సూచనలు..

    అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తమ అడ్మిట్ కార్డుతో పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో గుర్తింపు కార్డును పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి.

    అడ్మిట్ కార్డ్‌లో ఉండే వివరాలు: హాల్ టిక్కెట్‌లో అభ్యర్థి పేరు, రోల్ నంబర్, పరీక్ష తేదీ, పరీక్ష సమయం, పరీక్ష కేంద్రం వివరాలు ఉంటాయి. అభ్యర్థులు ఈ వివరాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయాలి, ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే వెంటనే సెయిల్ అధికారులను సంప్రదించాలి.

    సెయిల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2025 ఎంపిక ప్రక్రియలో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ), ఆపై గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ ఉంటాయి. ఎంపిక ప్రక్రియలోని ప్రతి దశలో అభ్యర్థుల పనితీరు ఆధారంగా తుది మెరిట్ జాబితా తయారు చేస్తారు.

    సెయిల్​ సీబీటీ పరీక్ష ఫిబ్రవరి 23న జరిగే అవకాశం ఉంది.

