AP ECET Results : ఏపీ ఈసెట్ 2026 ఫలితాలు విడుదల - ర్యాంక్ కార్డు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
AP ECET Download Rank Card 2026 : ఏపీ ఇంజినీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (AP ECET) 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ర్యాంక్ కార్డులను అధికారిక వెబ్ సైట్ తో పాటు మనమిత్ర వాట్సాప్ లోనూ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది 91.72 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
AP ECET Download Rank Card 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ కళాశాలల్లో లాటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా రెండో సంవత్సరంలో ప్రవేశానికి నిర్వహించిన ఏపీ ఈసెట్ (APECET) 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యామండలి (APSCHE) తరపున జేఎన్టీయూ అనంతపురం ఈ పరీక్షను గత నెల ఏప్రిల్ 23న విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించగా… ఇవాళ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్(ట్విట్టర్) వేదికగా ఫలితాలను ప్రకటించారు.
ఈ ఏడాది పరీక్షకు మొత్తం 33,751 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా…. 32,434 మంది (96.09%) హాజరయ్యారు. వీరిలో 29,750 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. గతేడాదితో పోలిస్తే హాజరు శాతం, ఉత్తీర్ణత శాతం స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, విద్యార్థులు మంచి ప్రతిభ కనబరిచారని అధికారులు వెల్లడించారు.
- బాలురు: 21,704 మంది పరీక్ష రాయగా, 19,735 మంది అర్హత సాధించారు.
- బాలికలు: 10,730 మంది పరీక్షకు హాజరుకాగా, 10,015 మంది విజయం సాధించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే…. అత్యధికంగా హైదరాబాద్ ప్రాంతం (రాష్ట్రం వెలుపల పరీక్షా కేంద్రం) నుంచి 97.17 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. ఇక రాష్ట్రంలోని జిల్లాల్లో కృష్ణా (95.43%), ఎన్టీఆర్ (92.10%), విశాఖపట్నం (93.30%) జిల్లాలు ఉత్తమ ఫలితాలను కనబరిచాయి.
ఏపీ ఈసెట్ 2026 ఫలితాలు - ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ cets.apsche.ap.gov.in ను సందర్శించండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'Results' లేదా 'Download Rank Card' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ఈసెట్ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయండి.
- వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత మీ ర్యాంకు కార్డు డిస్ ప్లే అవుతుంది.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం డౌన్లోడ్ లేదా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు.
ఇక ఏపీ ఈసెట్ 2026 ఫలితాలు మనమిత్ర వాట్సాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆధారంగా క్షణాల్లోనే మీ ర్యాంక్ కార్డును చెక్ చేసుకోవచ్చు.
- మీ మొబైల్లో 'మన మిత్ర' అధికారిక నంబర్ 95523 00009ను సేవ్ చేసుకోండి.
- వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి…. ఆ నంబర్కు "Hi" అని మెసేజ్ పంపండి.
- వెంటనే మీకు వచ్చే ఆప్షన్లలో "ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్" ఎంచుకోండి.
- ఆ తర్వాత "ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాలు 2026" పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి సెండ్ చేయగానే, మీ ర్యాంక్ కార్డు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది.
ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాల విడుదలైన నేపథ్యంలో… త్వరలోనే కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ ఖరారవుతుంది. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు… జూన్ లో ఈ ప్రాసెస్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థులు తమ ర్యాంకు కార్డులు, హాల్ టికెట్లు మరియు విద్యార్హత ధృవపత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇతర అప్డేట్స్ కోసం https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ ను చూడొచ్చు.
