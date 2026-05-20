    ఏపీ ఆలయాల్లో ఆన్‌లైన్ సేవల విస్తరణ.. జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీ

    ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ పర్యావరణ అనుకూల చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఆలయాల్లో ఆన్‌లైన్ సేవల విస్తరణకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.

    Published on: May 20, 2026 2:12 PM IST
    By Anand Sai
    భక్తుల సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడం, ఆలయ నిర్వహణను ప్రోత్సహించడం కోసం, రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాల్లో ఆన్‌లైన్ సేవలను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీతో సహా పర్యావరణ అనుకూల చర్యలను అమలు చేయాలని దేవాదాయ శాఖ నిర్ణయించింది.

    ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ
    భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని అధికారులను దేవాదాయ శాఖ ఎక్స్-అఫీషియో కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎం. హరి జవహర్ లాల్ ఆదేశించారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త అర్జిత సేవలను ప్రవేశపెట్టడంతోపాటు, దర్శనం, సేవలు, ఇతర సౌకర్యాలను వేగంగా, సులభంగా పొందేందుకు ఆన్‌లైన్ సేవలను బలోపేతం చేయాలని ఆలయ అధికారులకు సూచించారు.

    ఆలయ పరిపాలన, అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తూ, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ మాట్లాడుతూ.. ఆలయాలు సమాజానికి భారం కాకుండా, సహాయపడే సంస్థలుగా మారాలని అన్నారు. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమం భాగంగా, 'జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీ'ని కఠినంగా అమలు చేయాలని చెప్పారు. ఆలయ వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డులకు పంపకుండా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉమ్మడి విజయ మంత్రాన్ని అనుసరించాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, ఒక ఆలయంలో అమలు చేసిన విజయవంతమైన పద్ధతులను అన్ని ఆలయాల్లోనూ అనుకరించాలని కమిషనర్ అన్నారు.

    'భూగర్భ జలాల సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి అన్ని దేవాలయాలలో పైకప్పు వర్షపు నీటి సేకరణ వ్యవస్థలను తప్పనిసరి చేయాలి. దేవాలయ ప్రాంగణంలో నీటిని వినియోగించడం కోసం మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. హరిత ఇంధన కార్యక్రమాలలో భాగంగా, వ్యర్థాలను ఇంధనంగా మార్చేందుకు గోబర్ గ్యాస్, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే నెలలోగా అన్ని దేవాలయాలలో పైప్డ్ గ్యాస్ వ్యవస్థల ఏర్పాటును పూర్తి చేయాలి. దేవాలయాలలో సౌరశక్తిని ప్రోత్సహించాలి. పునరుత్పాదక విద్యుత్ వనరుల వినియోగాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచాలి.' అని కూడా దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ చెప్పారు.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/ఏపీ ఆలయాల్లో ఆన్‌లైన్ సేవల విస్తరణ.. జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీ
