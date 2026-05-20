ఏపీ ఆలయాల్లో ఆన్లైన్ సేవల విస్తరణ.. జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ పర్యావరణ అనుకూల చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఆలయాల్లో ఆన్లైన్ సేవల విస్తరణకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
భక్తుల సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడం, ఆలయ నిర్వహణను ప్రోత్సహించడం కోసం, రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాల్లో ఆన్లైన్ సేవలను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీతో సహా పర్యావరణ అనుకూల చర్యలను అమలు చేయాలని దేవాదాయ శాఖ నిర్ణయించింది.
భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని అధికారులను దేవాదాయ శాఖ ఎక్స్-అఫీషియో కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎం. హరి జవహర్ లాల్ ఆదేశించారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త అర్జిత సేవలను ప్రవేశపెట్టడంతోపాటు, దర్శనం, సేవలు, ఇతర సౌకర్యాలను వేగంగా, సులభంగా పొందేందుకు ఆన్లైన్ సేవలను బలోపేతం చేయాలని ఆలయ అధికారులకు సూచించారు.
ఆలయ పరిపాలన, అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తూ, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ మాట్లాడుతూ.. ఆలయాలు సమాజానికి భారం కాకుండా, సహాయపడే సంస్థలుగా మారాలని అన్నారు. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమం భాగంగా, 'జీరో వేస్ట్ డిస్పోజల్ పాలసీ'ని కఠినంగా అమలు చేయాలని చెప్పారు. ఆలయ వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డులకు పంపకుండా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉమ్మడి విజయ మంత్రాన్ని అనుసరించాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, ఒక ఆలయంలో అమలు చేసిన విజయవంతమైన పద్ధతులను అన్ని ఆలయాల్లోనూ అనుకరించాలని కమిషనర్ అన్నారు.
'భూగర్భ జలాల సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి అన్ని దేవాలయాలలో పైకప్పు వర్షపు నీటి సేకరణ వ్యవస్థలను తప్పనిసరి చేయాలి. దేవాలయ ప్రాంగణంలో నీటిని వినియోగించడం కోసం మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. హరిత ఇంధన కార్యక్రమాలలో భాగంగా, వ్యర్థాలను ఇంధనంగా మార్చేందుకు గోబర్ గ్యాస్, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే నెలలోగా అన్ని దేవాలయాలలో పైప్డ్ గ్యాస్ వ్యవస్థల ఏర్పాటును పూర్తి చేయాలి. దేవాలయాలలో సౌరశక్తిని ప్రోత్సహించాలి. పునరుత్పాదక విద్యుత్ వనరుల వినియోగాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచాలి.' అని కూడా దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ చెప్పారు.
