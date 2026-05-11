    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Kashi Yatra: విశ్వనాథుని దర్శనం తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్లకపోతే ఫలితం ఉండదా? ఈ వినాయక ఆలయ విశిష్టత ఇదే!

    Kashi Yatra: విశ్వనాథుని దర్శనం తర్వాత సాక్షి వినాయకుడి సన్నిధిలో హాజరు వేయాల్సిందేనని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అసలు ఈ ఆలయ విశిష్టత ఏంటి? విశ్వనాథుని దర్శనం తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్లకపోతే ఫలితం ఉండదా? గణనాథుడు ఇక్కడ పెన్ను, పుస్తకంతో ఎందుకు కనిపిస్తారో తెలుసుకుందాం.

    Published on: May 11, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వారణాసి అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది కాశీ విశ్వనాథుడు, గంగా నది. అయితే, ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్లే తెలుగు భక్తులతో పాటు దేశవ్యాప్త యాత్రికులు ఖచ్చితంగా దర్శించుకోవాల్సిన మరో ముఖ్యమైన ఆలయం ఉంది. అదే 'సాక్షి వినాయక ఆలయం'. ఇక్కడ వినాయకుడు భక్తుల రాకను గమనించి, సాక్ష్యంగా నిలుస్తాడని ప్రతీతి. అందుకే ఆయనను 'సాక్షి వినాయకుడు' అని పిలుస్తారు. మీరు కాశీకి వచ్చారని సాక్షి వినాయకుడి దగ్గర హాజరు వేయించుకోకపోతే, ఆ యాత్రకు పూర్తి ఫలం దక్కదని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

    పెన్ను, పుస్తకంతో గణపయ్య: విభిన్నమైన రూపం

    ఈ ఆలయంలో వినాయకుడి విగ్రహం చాలా ప్రత్యేకం. సాధారణంగా మనం చూసే వినాయకుడి చేతుల్లో ఆయుధాలు లేదా మోదకాలు ఉంటాయి. కానీ, ఇక్కడ స్వామివారు ఒక చేతిలో కలము (పెన్ను), మరో చేతిలో పుస్తకాన్ని పట్టుకుని కనిపిస్తారు.

    కాశీ క్షేత్రానికి ఏ భక్తుడు వచ్చాడు? ఏ పనులు చేశాడు? అనే వివరాలను స్వామివారు తన పుస్తకంలో నమోదు చేసుకుంటారని భక్తులు నమ్ముతారు. ఆ తర్వాతే ఆ సమాచారాన్ని పరమశివుడికి అందిస్తారని క్షేత్ర పురాణం చెబుతోంది. ఈ రూపం చూడటానికి చిన్నదే అయినా, ఆధ్యాత్మికంగా దీని ప్రాముఖ్యత అనంతం.

    సాక్షి వినాయక ఆలయం చరిత్ర, నిర్మాణం

    ఈ ఆలయం పరిమాణంలో చిన్నదే అయినా, దీనికి ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. 18వ శతాబ్దంలో మరాఠా పేష్వాలు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. కాశీలో ఉన్న ఎన్నో చారిత్రక కట్టడాల మాదిరిగానే, ఇది కూడా మరాఠా వాస్తుశిల్ప శైలిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

    ఆధ్యాత్మిక లాభాలు: విఘ్నాలు తొలగి.. పనులు చక్కబడతాయి

    సాక్షి వినాయకుడిని దర్శించుకోవడం వల్ల కేవలం యాత్ర పూర్తవడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్న ఆటంకాలు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తులు చెబుతుంటారు.

    అడ్డంకుల నివారణ: పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి.

    శుభకార్యాలు: వివాహం, సంతానం వంటి విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు ఇక్కడ మొక్కుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయని అంటారు.

    మానసిక ప్రశాంతత: కాశీ యాత్రలోని రద్దీలో కూడా ఈ చిన్న ఆలయం భక్తులకు ఒక తెలియని శక్తిని, ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.

    ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోకపోతే కాశీ యాత్ర అసంపూర్ణమేనా?

    అవును, స్థానిక సంప్రదాయాలు మరియు పురాణాల ప్రకారం, సాక్షి వినాయకుడిని దర్శించుకోకపోతే కాశీ విశ్వనాథుని దర్శన ఫలం పూర్తిగా దక్కదు.

    స్వామివారు చేతిలో కలం, పుస్తకం ఎందుకు పట్టుకున్నారు?

    కాశీకి వచ్చే ప్రతి భక్తుడి వివరాలను నమోదు చేసి, శివుడికి సాక్ష్యంగా సమర్పించడానికి స్వామివారు ఈ రూపంలో దర్శనమిస్తారు.

    ఈ ఆలయానికి వెళ్లడానికి ఉత్తమ సమయం ఏది?

    కాశీ విశ్వనాథుని దర్శనం ముగించుకున్న వెంటనే ఇక్కడికి వెళ్లడం ఉత్తమం. ఉదయం 5 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆలయం తెరిచే ఉంటుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

