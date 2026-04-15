Kashi : కాశీ నుంచి గంగాజలం ఇంటికి ఎందుకు తీసుకురాకూడదు? కారణం ఏంటి?
Kashi Ganga Jal : కాశీ నుంచి గంగా జలాలను ఇంటికి తీసుకురాకూడదని చెబుతుంటారు. దీని వెనక కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. హిందూ విశ్వాసాల ప్రకారం.. అవేంటో చూద్దాం..
కాశీ హిందూ మతానికి ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా పరిగణిస్తారు. కాశీ నగరంలో గంగానదిలో స్నానం చేసే సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. కానీ భక్తులు గంగా జలాలను ఇంటికి తీసుకెళ్లడం చేయరు. దీని వెనుక లోతైన మత, ఆధ్యాత్మిక కారణం ఉంది. గ్రంథాలు, జానపద విశ్వాసాల ప్రకారం. కాశీ విముక్తి భూమి. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి జీవి, అది మనిషి అయినా, సూక్ష్మ జీవి అయినా, మోక్షాన్ని పొందడం అనేది జరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో గంగా జలాలను కాశీ నుండి బయటకు తీసుకెళ్లడం ఏదో పాప చర్యగా పరిగణిస్తారు.
కాశీ విముక్తి ప్రాంతం ఎందుకు?
శివుడు స్వయంగా ఇక్కడ నివసిస్తాడని నమ్ముతుంటారు. మరణ సమయంలో తారక మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా జీవులకు మోక్షాన్ని అందిస్తాడు. పౌరాణిక విశ్వాసాల ప్రకారం కాశీలో చనిపోయే జీవి నేరుగా శివలోకానికి చేరుకుంటుంది. ఇక్కడి గంగానది కూడా విముక్తి కల్పిస్తోంది. అందువల్ల గంగా జలంలో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు కూడా కాశీ పవిత్రత నుండి విముక్తి పొందుతాయి.
స్వేచ్ఛా జీవిని బంధించడం
గంగాజలం కేవలం నీరు మాత్రమే కాదు. దీనిలో అసంఖ్యాకమైన సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి. కాశీ స్వచ్ఛత కారణంగా ఈ జీవులు కూడా ముక్తి పొందాయి. మనం గంగా నీటిని బాటిల్లో పోసి ఇంటికి తీసుకువెళుతున్నప్పుడు, తెలియకుండానే ఆ విముక్తి పొందిన జీవులను కాశీ పరిధి నుండి బయటకు తీసుకెళ్తామని అర్థం. గ్రంథాలలో, ఇది 'స్వేచ్ఛా జీవిని బంధించడం'గా పరిగణిస్తారు, ఇది పాప చర్య.
విముక్తి పొందిన జీవిని, కాశీ నుండి వేరు చేయడం సముచితం కాదనే మత విశ్వాసం. గంగా జలంలో నిండిన సూక్ష్మ జీవులు విముక్తి పొందాయి. వాటిని కాశీ నుంచి బయటికి తీసుకొస్తే విముక్తి పొందిన ఆత్మలకు శాంతి ఉండదు. ఈ కారణంగా చాలా మంది భక్తులు కాశీ నుండి గంగా నీటిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం మానుకుంటారు. విముక్తి క్షేత్రం ఉన్న చోట గంగా జలం ధర్మం ఉండాలని నమ్ముతారు.
అంతేకాదు ఇక్కడ చనిపోయినవారి అస్థికలు కూడా కలుపుతారు. గంగలో కలుస్తాయి. వీటిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం అశుభం.
ఏం చేయాలి?
కాశీ నుండి గంగా జలాలను తీసుకురావడం కంటే అక్కడ స్నానం చేయడం చాలా శుభప్రదమైనది. గంగా జలాలను కాశీలో వదిలివేయాలని పండితులు సలహా ఇస్తున్నారు. ఇంట్లో గంగా జలం అవసరమైతే హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్ లేదా గోముఖ్ వంటి ఇతర పుణ్యక్షేత్రాల నుండి తీసుకురావచ్చు.
గంగా జలం పవిత్రత దాని పరిమాణంలో కాదు, దాని భావోద్వేగం, స్థలంలో ఉంది. కాశీ నుండి గంగా జలాన్ని తీసుకెళ్లడం కంటే కాశీ స్వచ్ఛతను అలవర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
గమనిక : ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం నమ్మకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే.. సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.