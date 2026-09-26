ఏపీ పొగాకు రైతులకు కేంద్రం ఊరట: బ్యారన్కు ₹50 వేల వడ్డీ లేని రుణం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎఫ్సీవీ పొగాకు రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. 'వడ్డీ లేని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్' కింద ప్రతి బ్యారన్కు ₹50,000 వడ్డీ లేని రుణం మంజూరు చేస్తూ కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఫ్లూ-క్యూర్డ్ వర్జీనియా (ఎఫ్సీవీ) పొగాకు రైతులకు ఆర్థిక చేయూతనిచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మారుతున్న పరిస్థితులు, వ్యాపార సవాళ్ల నేపథ్యంలో రైతులకు తక్షణ నగదు లభ్యత పెంచేందుకు బ్యారన్కు ₹50,000 చొప్పున ఒకేసారి వడ్డీ లేని రుణం అందించడానికి ఆమోదం తెలిపింది.
డీబీటీ ద్వారా రూ.220 కోట్ల సాయం
కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. ‘వడ్డీ లేని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్’ కింద ఈ సాయాన్ని అందించనున్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 44,000 మంది పొగాకు రైతులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.220 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా ఈ రుణ మొత్తాన్ని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీటీ) పద్ధతిలో నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోనే జమ చేస్తారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ సవాళ్లకు చెక్
ప్రస్తుతం ప్రపంచ పొగాకు మార్కెట్లో డిమాండ్ సరళి మారడం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సమీకరణాలు మారడం వల్ల పొగాకు కొనుగోళ్లు, మార్కెటింగ్ ప్రక్రియలపై ప్రభావం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు ప్రైవేటు వడ్డీ వ్యాపారులపై ఆధారపడకుండా, తదుపరి పంట కాలానికి అవసరమైన విత్తనాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేసుకోవడానికి, పాత రుణాలు చెల్లించుకోవడానికి ఈ వడ్డీ లేని రుణం ఎంతో దోహదపడుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
మార్కెటింగ్ మెరుగుదలకు ప్రత్యేక చర్యలు
ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఎఫ్సీవీ పొగాకు విస్తారంగా సాగవుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2025-26 పంట కాలానికి సంబంధించి మార్చి 25 నుంచి వేలం పాటలు ప్రారంభమవ్వగా, ఇప్పటివరకు సుమారు 100 మిలియన్ కిలోల పొగాకును వేలం వేసినట్లు వాణిజ్య శాఖ వెల్లడించింది. రైతులకు మద్దతుగా కొనుగోలు ప్రక్రియను సులభతరం చేయడంతో పాటు ఎగుమతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఎగుమతిదారులు, కొనుగోలుదారులు, రైతులతో కేంద్రం నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.
"రైతుల తక్షణ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు తదుపరి సాగు సీజన్కు వారు సిద్ధమయ్యేందుకు ఈ ఆర్థిక చేయూత ఉపకరిస్తుంది" అని కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కాలపరిమితితో కూడిన ఈ సహాయం ద్వారా పొగాకు రైతుల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కేంద్రం పునరుద్ఘాటించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More