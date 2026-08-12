కర్ణాటక సంచలన నిర్ణయం: పొగాకు, నికోటిన్ ఉత్పత్తులపై ఏడాది పాటు నిషేధం
ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించే దిశగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొగాకు, నికోటిన్ కలిగిన అన్ని రకాల ఉత్పత్తుల తయారీ, నిల్వ, పంపిణీ, విక్రయాలపై ఏడాది పాటు పూర్తి నిషేధం విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కర్ణాటక ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోని 'ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్' విభాగం ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పొగాకు, నికోటిన్ కలిగిన ఉత్పత్తుల విక్రయాలు, పంపిణీని నిషేధిస్తూ ఆగస్టు 10, 2026 నాటి అధికారిక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసినట్లు అధికారులు బుధవారం (ఆగస్టు 12) ప్రకటించింది.
ఈ నిషేధ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తేదీ నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు కర్ణాటక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలులో ఉంటాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
కఠిన చర్యలకు ఆదేశాలు
ఆహార భద్రత నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక తనిఖీలు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చర్యలు చేపడుతున్నారు.
పర్యవేక్షణ: ఆహార భద్రతా అధికారుల (Food Safety Officers) నేతృత్వంలో గుట్కా, పాన్ మసాలా, పొగాకు లేదా నికోటిన్ కలిగిన ప్రత్యామ్నాయ ఉత్పత్తుల తయారీ, నిల్వ, రవాణా, పంపిణీ, అమ్మకాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు.
చట్టపరమైన అధికారం: "ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006)లోని సెక్షన్ 30(2)(a), ఇతర నిబంధనల ప్రకారం లభించిన అధికారాల మేరకు ఈ నిషేధ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేశాం" అని ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ కె. ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
ప్రజల సహకారం కోరిన ప్రభుత్వం
రాష్ట్రాన్ని వ్యసన రహితంగా, ఆరోగ్యకరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని ఆహార భద్రత విభాగం కోరింది. నిషేధిత పొగాకు, నికోటిన్ ఉత్పత్తుల తయారీ లేదా అమ్మకాలు మీ దృష్టికి వస్తే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలని పిలుపునిచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More