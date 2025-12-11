Edit Profile
    ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో జెన్ జీ థీమ్‌తో ఏపీలోనే మెుట్టమెుదటి పోస్టాఫీసు

    యువతరం మెచ్చేలా తపాలా శాఖ అప్డేట్ అవుతోంది. అందులో భాగంగా జెన్ జీ థీమ్‌తో ఏపీలోనే మెుట్టమెుదటి పోస్టాఫీసు ఏర్పాటు చేసింది.

    Published on: Dec 11, 2025 6:16 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో రాష్ట్రంలోనే మొదటి జనరేషన్ జెడ్ థీమ్ పోస్టాఫీసును ప్రారంభమైంది. విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్‌లోని వేలాది మంది విద్యార్థులు, సిబ్బందికి సాంకేతికతతో కూడిన పోస్టల్ సేవలను అందిస్తోంది. విశాఖపట్నం రీజియన్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ వి.ఎస్.జయశంకర్ సమక్షంలో వైజాగ్‌లోని విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో పోస్టాఫీసును ఏయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జి.పి.రాజశేఖర్ ఆవిష్కరించారు.

    జెన్ జీ పోస్టాఫీసు
    జెన్ జీ పోస్టాఫీసు

    ఈ కొత్త పోస్టాఫీసు సాంప్రదాయ పోస్టల్ సేవలను ఆధునిక సాంకేతికతతో మిళితం చేస్తుంది. ఇందులో డిజిటల్-స్నేహపూర్వక కౌంటర్లు, వేగవంతమైన పార్శిల్ సేవలు, యువతర అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన విద్యార్థి-కేంద్రీకృత పరిష్కారాలు ఉన్నాయి.

    ఇది విద్యార్థులు తమ థీసిస్, ప్రాజెక్టులు, కెరీర్ అభివృద్ధి కోసం మేధోమథనాన్ని సిద్ధం చేసుకునే వారికి ఒక వరం అని ప్రారంభోత్సవంలో వీసీ రాజ శేఖర్ అన్నారు. విద్యార్థులు కొత్త సౌకర్యాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.

    Gen-Z పోస్టాఫీసు విద్యా సంస్థల కోసం రూపొందించిన అనేక పైలట్ సేవలను పరిచయం చేస్తుంది. వాటిలో కెరీర్ కోడ్‌లు, డిజిటల్ వాలెట్ సిస్టమ్‌లు, ఈ-రకం సేవలు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్‌లు పోస్టల్ పరస్పర చర్యలను మరింత సజావుగా, సాంకేతికతతో నడిచేలా చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

    విద్యార్థులు తమ మొబైల్ ఫోన్ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా అన్ని ఫీచర్లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇది కెరీర్ సంబంధిత డాక్యుమెంటేషన్, ఇతర అవసరాలకు సేవలను ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుంది. ఈ చొరవ యువ వినియోగదారులలో డిజిటల్ అక్షరాస్యతను పెంపొందించడంపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది.

    జెన్ జెడ్‌లో ఫ్రీ వైఫై సౌకర్యం, టెలివిజన్, క్రియేటివిటీ ఆలోచనలు వ్యక్తం చేసేలా రూపకలన జరిగింది. పోస్టాఫీస్ సేవలను క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి.. సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. నేటితరం యువతకు మరింత చేరువకావాలనే ఉద్దేశంతో జెన్ జెడ్ పోస్టాఫీస్ ఏర్పాటు చేసినట్టుగా పోస్ట్ మాస్టర్ సతీశ్ తెలిపారు. బ్యాంకింగ్ సేవలు, పార్శిల్ బుకింగ్ సేవలు, క్యూఆర్ కోడ్ చెల్లింపులు, బీమా, ఆధార్ సర్వీసులు, విద్యార్థులకు ప్రత్యేక రాయితీతో స్పీడ్ పోస్ట్ వంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి.

