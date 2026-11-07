ఇసుక, ఇతర ఖనిజాల తవ్వకాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ
ఇసుక, ఇతర ఖనిజాల తవ్వకాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. వివిధ శాఖలకు స్పష్టమైన బాధ్యతలను అప్పగించింది. క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు చేయాలని చెప్పింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఇసుక, ఇతర ఖనిజాల అక్రమ తవ్వకాలు, రవాణాను నివారించేందుకు వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం తాజాగా సమగ్రంగా తాత్కాలిక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇది వివిధ శాఖలకు స్పష్టమైన బాధ్యతలను అప్పగించడంతో పాటు, ఫిర్యాదులను కాలపరిమితిలోగా ధృవీకరించడం, ఉమ్మడిగా క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు, కఠినమైన అమలు చర్యలు, అధికారుల జవాబుదారీతనం వంటి అంశాలను కూడా నిర్దేశించింది.
అక్రమ తవ్వకాలను సమర్థవంతంగా నివారించేందుకు సమగ్ర మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని ఇటీవలే కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. బాపట్ల జిల్లాలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అమాంచి కృష్ణ మోహన్ దాఖలు చేసిన డబ్ల్యూ.పి. (పిఐఎల్) నెం. 227/2026 కేసులో ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్ ఈ ఉత్తర్వును జారీ చేశారు.
జీవో ప్రకారం.. గనులు, భూగర్భశాస్త్ర విభాగం జూలై 2024 నుండి జూలై 2026 మధ్య ఇసుక ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి 2,113 కేసులు నమోదు చేసి రూ.6.24 కోట్ల జరిమానాలు విధించింది. ఈ కాలంలో 117 వాహనాలను బ్లాక్లిస్ట్ చేయగా, 21 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. చిన్న ఖనిజాల రంగంలో 9,120 ఉల్లంఘన కేసులు నమోదు కాగా, వాటికి రూ.340.90 కోట్ల జరిమానాలు విధించారు.
అప్పటి నుండి ప్రభుత్వం సంబంధిత భూములకు బాధ్యత వహించే క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఫిర్యాదుల కోసం వేచి చూడకుండా, క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహించి, చర్యలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి చేసింది. నదీగర్భాలు, జలాశయాలను పర్యవేక్షించాలని జలవనరుల శాఖను, ప్రభుత్వ రెవెన్యూ భూములను పర్యవేక్షించాలని రెవెన్యూ శాఖను, అటవీ భూములను పర్యవేక్షించాలని అటవీ శాఖను, తన పరిధిలోని భూములను పర్యవేక్షించాలని పంచాయతీ రాజ్ శాఖను ఆదేశించింది.
హెల్ప్లైన్లు, విజిలెన్స్ యాప్, వినతిపత్రాలు, ఇతర అధికారిక మార్గాలు, ముద్రిత, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులన్నింటినీ జిల్లా గనులు, భూగర్భశాస్త్ర అధికారి(DMGO) ప్రత్యేక కేస్ ఐడీలతో నమోదు చేయాలని జీవోలో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇతర శాఖల అధికారులకు అందిన ఫిర్యాదులను తక్షణమే DMGOలకు పంపించాలి.
అభ్యర్థనలు అందిన మూడు పనిదినాలలోగా భూమి వర్గీకరణ, యాజమాన్య వివరాలు, భౌగోళిక అక్షాంశాలను అందించాలని, అలాగే సంయుక్త క్షేత్ర తనిఖీల ద్వారా ప్రతి ఫిర్యాదును ధృవీకరించాలని సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు రుజువైన చోట, అధికారులు తగిన చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించాలి. ఇందులో తదుపరి అక్రమ మైనింగ్ను నివారించడం, తవ్విన పరిమాణం, రెవెన్యూ నష్టాన్ని అంచనా వేయడం, జరిమానాల వసూలు, వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, బ్లాక్లిస్ట్ చేయడం, ఎఫ్ఐఆర్లను నమోదు చేయడం, లీజులు, పర్మిట్లపై విచారణ, చర్యలు తీసుకోవడం, రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద చెల్లించని మొత్తాలను వసూలు చేయడం వంటివి ఉంటాయి.
ఈ వ్యవస్థను అమలు చేసే బృందాలకు అవసరమైన రక్షణ కల్పించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది. అవసరమైన చోట ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు అయ్యేలా చూడాలని పోలీస్ సూపరింటెండెంట్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో పాటు, జిల్లా కలెక్టర్ల అధ్యక్షతన జిల్లా స్థాయి కార్యదళాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ కార్యదళాలలో ఎస్పీలు, జాయింట్ కలెక్టర్లు, గనులు, భూగర్భశాస్త్ర అధికారులు, రెవెన్యూ, అటవీ, జలవనరులు, పంచాయతీ రాజ్, రవాణా, భూగర్భ జలం, కాలుష్య నియంత్రణ శాఖల ప్రతినిధులు సభ్యులుగా ఉంటారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More