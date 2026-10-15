చాణక్య నీతి: మనిషికి ఎప్పటికీ తరగని అసలైన సంపద, ఆపత్కాలంలో రక్షణ కవచం ఏంటో తెలుసా?
ఆచార్య చాణక్యుడి నీతులు ప్రాచీన కాలానికే కాకుండా నేటి ఆధునిక జీవితానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. చాణక్య నీతి ప్రకారం విద్య, జ్ఞానం మనిషికి లభించే అత్యంత విలువైన సంపద. ఇవి కష్టకాలంలో సరైన మార్గాన్ని చూపడమే కాకుండా, తల్లిలా రక్షణ కల్పిస్తాయి.
ఆచార్య చాణక్య నీతులు నాటికాలానికే కాదు, నేటి ఆధునిక కాలానికి కూడా వంద శాతం సరిపోతాయి. మనిషి తన జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి చాణక్య విధానాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఈ నీతులను ఆచరించడం కాస్త కష్టంగా అనిపించినా, వాటిని పాటిస్తే మాత్రం జీవితం సజావుగా సాగిపోతుంది. చాణక్య నీతి ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ విద్య మరియు జ్ఞానమే అత్యంత గొప్ప సంపద, అలాగే ఎప్పటికీ వీడని నిజమైన మిత్రుడు.
ఓ శ్లోకం ప్రకారం, విద్య అనేది సమస్త కోరికలను తీర్చే కామధేనువు లాంటిది. ఇది సరైన సమయాల్లోనే కాకుండా, ఆపద సమయంలో కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మనం సొంతూరిని విడిచి పరాయి ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తల్లిలా మనలను కాపాడేది మనకు వచ్చిన విద్య మరియు జ్ఞానమే. అందుకే దీనిని 'రహస్య ధనం' లేదా ఎవరూ దొంగిలించలేని సంపదగా అభివర్ణించారు.
ఆపత్కాలంలో ఆపద్బాంధవుడు - జ్ఞానం
జీవితంలో ఒక్కోసారి అన్ని దారులూ మూసుకుపోయినట్లు అనిపిస్తాయి. అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కేవలం మనకున్న విజ్ఞానం, పరిణతి మాత్రమే మనల్ని గట్టెక్కించే మార్గాన్ని చూపుతాయి. సమస్య ఎంత పెద్దదైనా, సరైన ఆలోచనతో దానిని ఎదుర్కొనే శక్తి కేవలం జ్ఞానం వల్లే సాధ్యమవుతుంది.
తల్లి వంటి రక్షణ కవచం
ఇంటికి దూరంగా, ఎవరి సహాయం లేని సమయంలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనిషికి ధైర్యం చెప్పేది అనుభవం, చదువుకున్న చదువే. ఒక తల్లి తన బిడ్డను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నట్లే, మనలోని విజ్ఞానం మనకు ఎల్లప్పుడూ రక్షణ కవచంలా నిలుస్తుంది.
ఎవరూ దొంగిలించలేని గుప్త ధనం
భూములు, ఇళ్లు, బంగారం వంటి భౌతిక ఆస్తులను ఎవరైనా అపహరించవచ్చు లేదా పంచుకోవచ్చు. కానీ జ్ఞానం అనే సంపదను మాత్రం ఎవరూ ఎప్పటికీ చోరీ చేయలేరు. అంతేకాకుండా, ఈ ధనాన్ని ఎంత మందికి పంచితే అది అంతకంతకూ పెరుగుతుంది తప్ప తరగదు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలని చాణక్య సూచించారు.
నిజమైన జ్ఞాని లక్షణం ఏమిటి?
ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, నిజమైన విద్య మనిషికి అహంకారాన్ని కాదు, వినయాన్ని నేర్పుతుంది. కొద్దిపాటి చదువుతోనే గర్వపడేవాడు మూర్ఖుడు అవుతాడు. కానీ నిజమైన జ్ఞాని ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి, నిరంతరం ముందుకు సాగడానికి ఆసక్తి చూపుతాడు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More