ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది? ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ జీవితంలో కీలక మార్పులు!
ఈ వారం ధనుస్సు రాశి వారికి కెరీర్, ఆదాయం, వ్యక్తిగత సంబంధాల పరంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు, పనులపై ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి. ఆ తర్వాత స్నేహితులు, సహోద్యోగులు, ఉన్నతాధికారుల సహకారంతో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు.
ఈ వారం ధనుస్సు రాశి వారికి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా నిపుణులు అందించిన పూర్తి వారాంతపు అంచనాలు.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం గ్రహాల గమనం అనేక కీలక మార్పులను తీసుకురానుంది. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు కన్య రాశిలోని పదవ భావంలో సంచరించడం వల్ల పని, బాధ్యతలు, ప్రతిష్ట మరియు సాహోపేతమైన పాత్ర నేరుగా ముందుంటాయి. ప్రారంభంలో కొంత ఆచరణాత్మక ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ, ఉదయం తర్వాత చంద్రుడు తులా రాశిలోని పదకొండవ భావానికి మారుతాడు.
దీనివల్ల స్నేహితులు, నెట్వర్క్, ఆదాయం మరియు భవిష్యత్తు ప్రణాళికల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పాత పరిచయాలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతాయి. అయితే ప్రతి ప్రణాళిక వెంటనే అమలు కావాలని లేదు, కొన్ని ప్రయాణాలు లేదా వెలుపలికి వెళ్లే కార్యక్రమాలు మారవచ్చు. దీన్ని నష్టంగా భావించాల్సిన అవసరం లేదు.
వృత్తి మరియు కెరీర్ విశేషాలు
కెరీర్ పరంగా వారం బలంగా ప్రారంభమవుతుంది. చంద్రుడు పదవ భావంలో ఉండటం వల్ల పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం సులభమవుతుంది. ఆచరణాత్మక బాధ్యతలు, ప్రయాణ ప్రణాళికల్లో మార్పులు, ఆ తర్వాత ఏకాగ్రత మెరుగవుతాయి. చంద్రుడు పదకొండవ భావానికి రాగానే నెట్వర్క్, టీమ్ మరియు సీనియర్ల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.
ఏదైనా స్నేహితుడు లేదా సహోద్యోగి కఠినమైన విషయాన్ని కూడా సులభమైన రీతిలో మీకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తారు. మధ్యలో పన్నెండవ భావ చంద్రుడు బ్యాకెండ్ పనులు, రీసెర్చ్, తయారీ మరియు అసంపూర్తిగా ఉన్న డాక్యుమెంట్ల కోసం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాడు. పబ్లిక్ ప్రెషర్ను కాస్త తగ్గించుకోండి. ఆఖరిలో మీ రాశిలోనే చంద్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల ప్రెజెంటేషన్, ఇంటర్వ్యూ, చదువు మరియు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
ఆర్థిక మరియు కుటుంబ స్థితిగతులు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఈ వారం సమతుల్యంగా సాగుతాయి. ఆదాయం, ఖర్చులు సమానంగా నడిస్తే దాన్ని బలహీనతగా భావించకండి. పెద్దఎత్తున ఆస్తుల కొనుగోలును కొద్దిగా నిలిపివేయడం మంచిది. పదకొండవ భావంలోని చంద్రుడు ఆదాయం, నెట్వర్క్ ద్వారా కొత్త అవకాశాలను చూపుతాడు.
మధ్యలో పన్నెండవ భావం ఖర్చులను పెంచవచ్చు. ప్రయాణాలు, ఇల్లు, సౌకర్యాలు లేదా భావోద్వేగపరమైన ఖర్చులపై కచ్చితమైన అదుపు ఉండాలి. ఎనిమిదవ భావంలో గురు, కుజులు ఉండటం వల్ల ఉమ్మడి ధనం, బీమా, ట్యాక్స్ లేదా కుటుంబ ఆర్థిక నిర్ణయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆఖరి భాగంలో మీ రాశిలోని చంద్రుడు ఆర్థిక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి తెస్తాడు, అయితే ఇదే సమయంలో అనవసరమైన రిస్క్లు మాత్రం అస్సలు పెంచవద్దు.
ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితం
ప్రేమ సంబంధాలలో పదకొండవ భావ చంద్రుడు మైత్రిని, సంభాషణలను పెంపొందిస్తాడు. తొలి రోజుల్లో మృదువైన సంభాషణ, మంచి మాటలతో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. సింగిల్స్గా ఉన్నవారికి పరిచయస్తులతో జరిగే మాటలు ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తాయి. అయితే దానికి తొందరపడి ఎలాంటి పేర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ముందుగా క్రమశిక్షణ, ప్రవర్తనను పరిశీలించండి. మధ్య భాగంలో పన్నెండవ భావ చంద్రుడు కొంత వ్యక్తిగత సమయాన్ని కోరుకుంటాడు. పని లేదా ఖర్చుల టెన్షన్ను రిలేషన్షిప్పై చూపకండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More