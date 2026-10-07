పితృ పక్ష కాలంలో పూర్వీకుల దీవెనలతో అదృష్టం చూసే 4 రాశులు, కెరీర్ గ్రోత్
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. పితృ పక్షం పూర్వీకులను స్మరించుకోవడానికి, తర్పణం, కర్మలను నిర్వహించడానికి ముఖ్యమైన సమయం. ఈ సంవత్సరం పితృ పక్షం సెప్టెంబర్ 27న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 10 వరకు కొనసాగుతుంది. పితృ పక్షం చివరి రోజు మహాలయ అమావాస్యతో ముగుస్తుంది.
మతపరమైన ప్రాముఖ్యతతో పాటు పితృ పక్ష కాలంలో ఉండే గ్రహ స్థానాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, ఈ కాలంలో సంభవించే కొన్ని గ్రహ సంయోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఈ గ్రహాల ప్రభావం కెరీర్, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. పితృ పక్ష కాలంలో ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందగలరో చూద్దాం..
వృషభ రాశి
ఈ పితృ పక్ష కాలం వృషభ రాశి వారికి పని, వృత్తి పరంగా సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుందని అంచనా. మీరు మీ ప్రయత్నాలలో ఆశించిన విజయాన్ని పొందవచ్చు. అదే సమయంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి పై అధికారుల మద్దతు లభించవచ్చు. జీవితంలో విజయం సాధించడానికి అనేక అవకాశాలను పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు ఈ కాలంలో పెద్ద లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఈ కాలం చాలా వరకు సంతోషం, శాంతితో నిండి ఉంటుంది. వివాహిత జంటల మధ్య ఉన్న పాత సమస్యలను ఇప్పుడు పరిష్కరించుకోవచ్చు. పూర్తికాని అనేక విషయాలను ఇప్పుడు సక్రమంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఇది విద్యార్థులకు కూడా ఒక మంచి కాలం అవుతుంది.
మిథున రాశి
ఈ కాలం మిథున రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే కాలం అవుతుంది. ఈ కాలంలో వారి అన్ని ప్రయత్నాలలో అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. వారు తమ వాక్చాతుర్యం ద్వారా అనేక విషయాలను సాధించగలరు. ఈ కాలంలో వివిధ కాంట్రాక్టుల నుండి లాభాలు పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో వారు తమ పని, వృత్తిలో పురోగతి సాధించగలరు. నిరుద్యోగులు ఈ కాలంలో తగిన ఉద్యోగం పొంది, డబ్బు ఆదా చేసుకోవడంలో విజయం సాధించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వ్యాపారాల ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. పరిశ్రమలో కొత్త అవకాశాలు లభించి, వారి కష్టానికి పూర్తి ఫలాన్ని పొందవచ్చు.
తులా రాశి
ఈ కాలం తులారాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపార అవకాశాల పరంగా అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో వారి కీర్తి ప్రతిష్టలు, సామాజిక హోదా మెరుగుపడవచ్చు. గతంలోని విభేదాలు ఇప్పుడు పరిష్కారం కావచ్చు. ఈ కాలంలో వారు జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో విజయం సాధించగలరు. వివాహ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. వారి మధ్య పరస్పర గౌరవం, బాధ్యత పెరుగుతాయి. ఆస్తి లేదా భూమికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు ముగిసిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు. వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి అనేక అవకాశాలను పొందుతారు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఇప్పుడు ముగిసిపోవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఇది విజయాల వెల్లువెత్తే కాలం. దీని కారణంగా వారు తమ పని, వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారి పెట్టుబడులు ఇప్పుడు ఆశించిన ఫలితాలను ఇస్తాయి. పెళ్లికాని వారికి, ఈ కాలంలో ఆసక్తికరమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారి ప్రయాణాలు ఇప్పుడు ఆశించిన లాభాలను అందిస్తాయి. వారి కార్యాలయ వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. తమ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. గతంలో వారి వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితాలలో తలెత్తిన వివిధ సమస్యలను వారు సమర్థవంతంగా పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More