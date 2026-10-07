పితృ పక్షంలో చీమలకు పిండి, పంచదార ఎందుకు వేస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న ధార్మిక విశ్వాసం ఇదే!
పితృ పక్షంలో పూర్వీకుల ఆత్మశాంతి కోసం శ్రాద్ధం, తర్పణం, పిండ ప్రదానం వంటి కర్మలు నిర్వహించడం హిందూ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో ఆవు, కుక్క, కాకితో పాటు చీమలకు కూడా పిండి లేదా ధాన్యం వేయడం ఆనవాయితీగా ఉంది.
హిందూ ధర్మంలో పితృ పక్షం అంటే పూర్వీకులను స్మరించుకునే అత్యంత పవిత్రమైన కాలం. ఈ రోజుల్లో పూర్వీకుల ఆత్మశాంతి కోసం శ్రాద్ధం, తర్పణం, పిండ ప్రదానం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే పవిత్ర నదీ స్నానాలు, దానధర్మాలు చేయడం ఆచారంగా వస్తోంది.
ఈ క్రమంలోనే శ్రాద్ధ కర్మల్లో ఆవు, కుక్క, కాకితో పాటు చీమలకు కూడా ప్రత్యేకంగా ఆహారం వేయడం మన సంప్రదాయంలో భాగం. మరి ముఖ్యంగా పితృ పక్షంలో చాలామంది చీమలకు పిండి లేదా ధాన్యం వేస్తుంటారు. దీని వెనుక గరుడ పురాణానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ధార్మిక విశ్వాసం ఉంది.
గరుడ పురాణం ఏం చెబుతోంది?
"మరణానంతరం జీవాత్మ తన కర్మల ఆధారంగా వివిధ యోనులను పొందుతుంది. ఒకవేళ మన పూర్వీకులు తమ కర్మల కారణంగా కీటకాలలో సంచరిస్తుంటే, పితృ పక్షంలో చీమలకు సమర్పించే ఆహారం వారికి చేరుతుంది."
ధార్మిక నమ్మకాల ప్రకారం, ఈ విధంగా చీమలకు వేసే ఆహారం ద్వారా ఆయా ఆత్మలకు తృప్తి కలుగుతుంది. అందుకే పితృ పక్ష సమయంలో చీమలకు గోధుమ పిండి లేదా ధాన్యం తినిపించే ఆచారం అనాదిగా కొనసాగుతూ వస్తోంది.
పితృ పక్షంలో శ్రాద్ధం పెట్టే సమయంలో ఆవు, కుక్క, కాకి, చీమల కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా అన్నం లేదా ఆహారాన్ని కేటాయిస్తారు. శ్రాద్ధానికి సంబంధించిన ఆహారం కేవలం ఒక్క జీవికే పరిమితం కాకుండా, చిన్న చిన్న జీవులన్నింటికీ చేరాలనే ఉదాత్తమైన భావన దీని వెనుక ఉంది. ఈ విశాలమైన దృక్పథం వల్లే పిపీలిక బలిని పితృ కర్మలతో అనుసంధానించారు.
చీమలకు పిండి, పంచదార కలపడం వెనుక అర్థం
పితృ పక్షంలో చీమలకు పిండి వేసేటప్పుడు అందులో కాస్త పంచదార కలపడం కూడా హిందూ సాంప్రదాయంలో ఒక పద్ధతిగా ఉంది. ఇలా చేయడం ద్వారా ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, సానుకూల శక్తి ప్రసరిస్తుందని నమ్ముతారు. దీనివల్ల కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలపై మంచి ప్రభావం పడుతుందని, వాతావరణంలో సంతోషం పెరుగుతుందని విశ్వసిస్తారు.
పితృ దోష నివారణకు ఉపాయం
ఎవరి జాతకంలోనైనా పితృ దోషం ఉన్నట్లు భావిస్తే, పితృ పక్ష సమయాల్లో చీమలకు పిండి లేదా దాణా పెట్టడం శుభప్రదమని పండితులు చెబుతుంటారు. దీనివల్ల పితృ దోషం ప్రభావం తగ్గుతుందని, జీవితంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయని నమ్ముతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటానికి, ధనలాభ అవకాశాలు రావడానికి కూడా ఈ ఆచారంతో ముడిపెట్టి చూస్తుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More