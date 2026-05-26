కలలో దున్నపోతు, కుక్క, గుర్రం కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి? అది శుభమా లేక అశుభమా?
నిద్రలో మనకు అనేక కలలు వస్తుంటాయి. అయితే ఈ కలలకు ప్రత్యేక అర్థాలు ఉన్నాయ్. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఒక్కో కలకు ఒక్కో అర్థం ఉంటుంది.
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, మనం నిద్రలో కనే ప్రతి కలకు దానికంటూ ఒక ప్రత్యేక అర్థం ఉంటుంది. కలలలో కనిపించే జంతువులు మన భవిష్యత్తును సూచిస్తాయి. జ్యోతిష్యం, స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, కలలో దున్నపోతు కనిపించడం చాలా ముఖ్యమైన చిహ్నం. హిందూమతంలో దున్నపోతు యముడి వాహనంగా చెబుతారు. కలలో దున్నపోతు కనిపిస్తే.. కర్మ, న్యాయం, హెచ్చరిక, రాబోయే సవాళ్లకు సూచన. కలలో దున్నపోతును చూడటం వెనుక ఉన్న అర్థం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
మీ కలలో దున్నపోతు కనిపించినా లేదా అది సాధారణ భంగిమలో నిలబడి ఉన్నా, అది మీ జీవితంలో కష్టపడవలసిన అవసరాన్ని సూచిస్తుంది. మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు మరింత సహనంతో, కష్టపడి పనిచేయాలని ఇది మీకు గుర్తు చేస్తుంది. మీరు ఎలాంటి సత్వరమార్గాలు తీసుకోకుండా నిజాయితీగా పనిచేస్తే, విజయం తప్పకుండా మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
ఒక కుక్క మిమ్మల్ని తరుముతున్నట్లు లేదా దాడి చేస్తున్నట్లు మీకు కల వస్తే అది అశుభ సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. ఇది రాబోయే ఆరోగ్య సమస్యలకు, దాగివున్న శత్రువుల నుండి ముప్పులకు, లేదా మీరు ఏదైనా పెద్ద బాధ్యతను తప్పించుకుంటున్నారనడానికి ఒక హెచ్చరిక. మీరు మీ వృత్తిలో లేదా వ్యాపారంలో ఆకస్మిక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. అటువంటి సమయాల్లో, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
మీరు గుర్రంపై స్వారీ చేస్తున్నట్లు కలగంటే, అది చాలా శుభ శకునం. దీని అర్థం మీరు మీ అంతర్గత భయాలు, కష్టాలపై నియంత్రణ సాధిస్తారని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది. మీ ప్రత్యర్థులపై లేదా శత్రువులపై విజయం సాధించి, గొప్ప విజయాన్ని అందుకుని, మీ ఉద్యోగంలో లేదా వ్యాపారంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.
కలలో పెద్ద గేదెల మంద కనిపిస్తే, అది సమీప భవిష్యత్తులో ఆర్థిక లాభాలకు సంకేతం. వ్యాపారంలో లాభం లేదా చిక్కుకుపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దూడతో గేదె కనిపిస్తే.. అది కుటుంబ సంతోషానికి, సంపద వృద్ధికి శుభసూచకం.
మీ కలలో ఒక గది కనిపించడం గురించి మీరు ఆందోళన చెందుతుంటే.. మీకు పదేపదే భయానక కలలు వస్తున్నా.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని పరిహారాలు ఉన్నాయి. శాస్త్రంప్రకారం.. శనివారం నాడు శని దేవునికి ఆవనూనె సమర్పించడం, రావి చెట్టుకు నీరు పోసి ప్రదక్షిణ చేయడం, లేదా శివ, హనుమంతులను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోయ్.
