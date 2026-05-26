    కలలో దున్నపోతు, కుక్క, గుర్రం కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి? అది శుభమా లేక అశుభమా?

    నిద్రలో మనకు అనేక కలలు వస్తుంటాయి. అయితే ఈ కలలకు ప్రత్యేక అర్థాలు ఉన్నాయ్. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఒక్కో కలకు ఒక్కో అర్థం ఉంటుంది.

    Published on: May 26, 2026 10:05 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, మనం నిద్రలో కనే ప్రతి కలకు దానికంటూ ఒక ప్రత్యేక అర్థం ఉంటుంది. కలలలో కనిపించే జంతువులు మన భవిష్యత్తును సూచిస్తాయి. జ్యోతిష్యం, స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, కలలో దున్నపోతు కనిపించడం చాలా ముఖ్యమైన చిహ్నం. హిందూమతంలో దున్నపోతు యముడి వాహనంగా చెబుతారు. కలలో దున్నపోతు కనిపిస్తే.. కర్మ, న్యాయం, హెచ్చరిక, రాబోయే సవాళ్లకు సూచన. కలలో దున్నపోతును చూడటం వెనుక ఉన్న అర్థం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

    స్వప్నశాస్త్రం కలలు వాటి అర్థాలు

    మీ కలలో దున్నపోతు కనిపించినా లేదా అది సాధారణ భంగిమలో నిలబడి ఉన్నా, అది మీ జీవితంలో కష్టపడవలసిన అవసరాన్ని సూచిస్తుంది. మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు మరింత సహనంతో, కష్టపడి పనిచేయాలని ఇది మీకు గుర్తు చేస్తుంది. మీరు ఎలాంటి సత్వరమార్గాలు తీసుకోకుండా నిజాయితీగా పనిచేస్తే, విజయం తప్పకుండా మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.

    ఒక కుక్క మిమ్మల్ని తరుముతున్నట్లు లేదా దాడి చేస్తున్నట్లు మీకు కల వస్తే అది అశుభ సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. ఇది రాబోయే ఆరోగ్య సమస్యలకు, దాగివున్న శత్రువుల నుండి ముప్పులకు, లేదా మీరు ఏదైనా పెద్ద బాధ్యతను తప్పించుకుంటున్నారనడానికి ఒక హెచ్చరిక. మీరు మీ వృత్తిలో లేదా వ్యాపారంలో ఆకస్మిక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. అటువంటి సమయాల్లో, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.

    మీరు గుర్రంపై స్వారీ చేస్తున్నట్లు కలగంటే, అది చాలా శుభ శకునం. దీని అర్థం మీరు మీ అంతర్గత భయాలు, కష్టాలపై నియంత్రణ సాధిస్తారని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతోంది. మీ ప్రత్యర్థులపై లేదా శత్రువులపై విజయం సాధించి, గొప్ప విజయాన్ని అందుకుని, మీ ఉద్యోగంలో లేదా వ్యాపారంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.

    కలలో పెద్ద గేదెల మంద కనిపిస్తే, అది సమీప భవిష్యత్తులో ఆర్థిక లాభాలకు సంకేతం. వ్యాపారంలో లాభం లేదా చిక్కుకుపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దూడతో గేదె కనిపిస్తే.. అది కుటుంబ సంతోషానికి, సంపద వృద్ధికి శుభసూచకం.

    మీ కలలో ఒక గది కనిపించడం గురించి మీరు ఆందోళన చెందుతుంటే.. మీకు పదేపదే భయానక కలలు వస్తున్నా.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని పరిహారాలు ఉన్నాయి. శాస్త్రంప్రకారం.. శనివారం నాడు శని దేవునికి ఆవనూనె సమర్పించడం, రావి చెట్టుకు నీరు పోసి ప్రదక్షిణ చేయడం, లేదా శివ, హనుమంతులను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోయ్.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/కలలో దున్నపోతు, కుక్క, గుర్రం కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి? అది శుభమా లేక అశుభమా?
