మరికొన్ని రోజుల్లో బుధుడి వల్ల కన్యారాశితో వీరి జీవితంలో మార్పు, సంపద, అదృష్టం!
బుధ గ్రహాన్ని తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, తర్కం, వ్యాపారం, వృత్తికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. నవంబర్ 11న బుధుడు ఉదయించనున్నాడు. ఈ సంఘటన 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే బుధోదయం 5 రాశుల వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతిని, ఆర్థిక లాభాలను తీసుకురాగలదు.
బుధుడు సూర్యునికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, అది అస్తమయ స్థితిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇప్పుడు అది మళ్ళీ సూర్యుని నుండి దూరంగా కదిలి.. నవంబర్ 11న ఉదయిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ఈ బుధోదయం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతి, కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు, ఆర్థిక లాభాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 25న సాయంత్రం 6:31 గంటలకు అస్తమించి, సుమారు 17 రోజుల తర్వాత నవంబర్ 11న ఉదయం 5:40 గంటలకు మళ్ళీ ఉదయిస్తాడు. బుధోదయం తర్వాత దాని జ్యోతిష్య స్థానం మారుతుంది. కొన్ని రాశుల వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
బుధ గ్రహోదయం ధనుస్సు రాశి వారికి వృత్తిలో ఒక కొత్త మార్గాన్ని సూచించవచ్చు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఒక మంచి అవకాశం లేదా ఊహించిన ఆఫర్ లభించే అవకాశం ఉంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడం మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు సహాయపడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు, ప్రాజెక్టులు లేదా క్లయింట్ల నుండి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలతో పాటు, పొదుపును పెంచుకుని భవిష్యత్తు సంపదను నిర్మించుకునే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు.
తులా రాశి
బుధుడు ఉదయించడం తులారాశి వారికి ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, మెరుగైన స్థానం లేదా వారి వృత్తిలో పురోగమించడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వ్యక్తులతో ముఖ్యమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటారు. ఈ పరిచయాలు రాబోయే రోజుల్లో వారి వ్యాపారానికి ప్రయోజనం చేకూర్చవచ్చు. మీరు పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించి, జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, మీకు మంచి ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు మీ దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశికి బుధుడు అధిపతి కాబట్టి, ఈ రాశి వారికి బుధ లగ్నం చాలా విశేషమైనది. పనిలో మీ పనితీరు, సామర్థ్యాలకు మీరు ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతి లేదా మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందగలరు. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఇది అనుకూలమైన సమయం. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు మీ చేతికి అందే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
మేష రాశి
బుధ గ్రహోదయం మేష రాశి వారికి వృత్తిలో కొత్త మార్పులకు దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లేదా ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి మీకు ఒక మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారస్తులు కొత్త కాంట్రాక్టులు, ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపారాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. దీనితో ఆదాయం పెరగడానికి, ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడటానికి అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
బుధ గ్రహోదయం వృషభ రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక ఫలితాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతల ద్వారా తమ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త క్లయింట్లు, వ్యాపార పరిచయాలు లేదా లాభదాయకమైన కాంట్రాక్టులు లభించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More