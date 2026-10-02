ఈ 5 రాశుల వారు బుధ గ్రహం నుండి సంపదను, గురు గ్రహం నుండి శాంతిని పొందుతారు!
బుధుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. నవంబర్లో బుధుడి నక్షత్ర మార్పు ఉంటుంది. ఇది కొన్ని రాశులవారికి కలిసి వస్తుంది.
బుధుడు ప్రస్తుతం తులారాశిలో ఉన్నాడు. నవంబర్ నెలలో బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. గురు, బుధ గ్రహాలను ఒక జంటగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరించేటప్పుడు.. అది మరింత శక్తివంతమై అదనపు ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 25న బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలో ఉంటాడు. ఇది డిసెంబర్ 4 వరకు ఈ నక్షత్రంలో సంచరిస్తుంది. ఆ తర్వాత బుధుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరించే ఈ కాలం కొన్ని రాశుల వారికి పురోగతిని, కొత్త అవకాశాలను సృష్టించగలదు.
వృషభ రాశి
నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 4 వరకు వృషభ రాశి వారికి స్వర్ణయుగం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బుధుడు మీ జాతకంలోని శత్రు స్థానమైన ఆరో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల శత్రువులపై విజయం లభిస్తుంది. అలాగే కోర్టు, కార్యాలయ వివాదాలలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా రావచ్చు. ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది, సమాజంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. మీ వృత్తిలో పురోగతికి అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ భావాలను బహిరంగంగా, స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడానికి సంకోచించకండి. గురు గ్రహం కారణంగా మీ వృత్తిలోని అనేక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అలాగే మీకు అనేక రంగాల నుండి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. దీనికి తోడు ఈ సమయంలో ఖర్చులు తగ్గి పొదుపు పెరుగుతుంది.
మీన రాశి
నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 4 వరకు మీన రాశి వారికి శని దుష్ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే మీ జాతకంలోని ఎనిమిదో ఇంట్లో బుధుడు గురు గ్రహం గుండా సంచరించడం శుభప్రదం. ఇది మీ దీర్ఘాయుష్య స్థానం. అందువల్ల, ఈ స్థానంలో ఉన్న బుధుడు మీకు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, రహస్య జ్ఞానం, కుటుంబ సంతోషం, శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు. అలాగే మీరు పెట్టుబడులు, వ్యాపార అవకాశాల ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి లాభదాయకమైన ఒప్పందం లభించే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేయడానికి, మరింత వృద్ధికి అవకాశాలను సృష్టించడానికి సహాయపడే సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 4 వరకు ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ సమయంలో బుధుడు తనకు ఇష్టమైన స్థానంలో ఉంటాడు. మీ జాతకంలో బుధుడు 11వ ఇంట్లో, అంటే లాభ స్థానంలో సంచరించడం శుభప్రదం. దీనివల్ల మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాలలో లాభాలను చూస్తారు. అలాగే మీ కోరికలన్నీ నెరవేరే సమయం ఇది. మీరు స్నేహితుల సహాయంతో సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. అంతేకాకుండా విద్యా, బోధనా రంగాలలో ఉన్నవారికి బుధుడు మంచి రోజులను తీసుకువస్తాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉపాధ్యాయులకు ఇది సువర్ణావకాశం.
కన్యా రాశి
నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 4 వరకు బుధుడు మీ జాతకంలోని రెండో ఇల్లైన లాభ స్థానంలో సంచరిస్తున్నందున, కన్యారాశి వారికి నవంబర్ నెల అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ఈ ఇంట్లో బుధుడు సంచరించడం వల్ల కన్యారాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ఆర్థిక పురోగతి, కుటుంబంలో ఆనందం కలుగుతాయి. ఇది మీ వృత్తిపరమైన లక్ష్యాల వైపు వేగంగా ముందుకు సాగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. పూర్తికాని వివిధ పనులను పూర్తి చేయడానికి, పనిలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. పనిలో మీ కఠోర శ్రమ అపారమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి బుధుడు గురు గ్రహంలోకి ప్రవేశించే సమయం చాలా అద్భుతమైనది. నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 4 వరకు మీ అదృష్టం బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో బుధుడు మీ జాతకంలోని నాలుగో ఇంట్లో అంటే శుభ స్థానంలో ఉన్న విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మీ జీవితంలోకి కొత్త వెలుగును తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో మీకు భూమి, వాహనాలు, ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మీరు మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ఈ కాలంలో, మీరు ఎలాంటి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోరు, మీరు వివిధ సమస్యలను అధిగమిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More