ఏఐ హవా, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లోహాలకు ఫుల్ డిమాండ్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) డేటా సెంటర్ల విస్తరణ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల కాపర్, అల్యూమినియం వంటి కీలక లోహాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన కొరత ఏర్పడుతోందని వుడ్ మెకెంజీ సంస్థ తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. రాబోయే రోజుల్లో వీటికి గిరాకీ మరింత పెరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) విప్లవంతో డేటా సెంటర్ల నిర్మాణం వేగవంతం కావడం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పెరిగిన విద్యుత్ అవసరాలు అంతర్జాతీయ లోహ రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ 'వుడ్ మెకెంజీ' విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం.. కాపర్ (రాగి), అల్యూమినియం, నికెల్, లిథియం వంటి వ్యూహాత్మక లోహాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతోంది.
పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా గనుల నుంచి తోడే ఉత్పత్తి ప్రక్రియ, కొత్త ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం సాగకపోవడంతో భవిష్యత్తులో లోహాల కొరత మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏఐ డేటా సెంటర్లు.. భారీగా పెరిగిన విద్యుత్, లోహాల వినియోగం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యం 250 గిగావాట్లకు (GW) పైగా చేరింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే మూడింతలు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం. ఈ డేటా సెంటర్ల నిర్మాణానికే కాకుండా, వాటికి విద్యుత్ అందించే ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్లు, సబ్స్టేషన్లు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు సాధారణ వసతుల కంటే 3 నుంచి 4 రెట్లు ఎక్కువ లోహాలు అవసరమవుతున్నాయి.
ఏఐ డేటా సెంటర్ల విద్యుత్ డిమాండ్ 2025 నుంచి 2030 మధ్య ఐదింతలు పెరిగి, 2035 నాటికి 1,000 టెరావాట్ అవర్లను (TWh) దాటుతుందని అంచనా. ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో 2030 నాటికి ఈ డిమాండ్ దాదాపు మూడు రెట్లు పెరగనుంది. విద్యుత్ గ్రిడ్ సమస్యల వల్ల జపాన్ వంటి దేశాల్లో డేటా సెంటర్ ఆపరేటర్లు మైక్రోగ్రిడ్లు, ఆఫ్-గ్రిడ్ విద్యుత్ మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
కాపర్ ధరలు పైపైకి.. రికార్డు స్థాయికి ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో శుద్ధి చేసిన కాపర్ (రాగి) సరఫరా దెబ్బతినడంతో టన్ను కాపర్ ధర రికార్డు స్థాయిలో 14,759 డాలర్లకు (USD) చేరింది. అమెరికా తన దేశీయ అవసరాల కోసం నిల్వలను 170 రోజులకు పైగా పెంచుకోవడంతో మిగతా ప్రపంచంలో తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. ఇతర దేశాల్లో నిల్వలు కేవలం 48 రోజులకు సరిపడా మాత్రమే మిగిలాయి. ఫలితంగా అంతర్జాతీయంగా 4,60,000 టన్నుల కాపర్ లోటు ఏర్పడింది.
2026లో చిలీ గనుల ఉత్పత్తి 5.2 శాతం తగ్గినప్పటికీ, వచ్చే ఏడాది ప్రపంచ గనుల ఉత్పత్తి 5 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగే అవకాశముంది. అయితే రాబోయే దశాబ్దంలో ఏటా 8,50,000 టన్నుల కొత్త కాపర్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించాల్సి ఉంది. అనుమతుల జాప్యం, భౌగోళిక రాజకీయ ముప్పుల కారణంగా కొత్త ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం నెమ్మదిస్తోంది.
అల్యూమినియం, నికెల్ మార్కెట్ల పరిస్థితి
మధ్యప్రాచ్యంలో జరిగిన దాడుల వల్ల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అల్యూమినియం స్మెల్టర్లలో రెండింటికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. దీనివల్ల ప్రపంచ ప్రాథమిక ఉత్పత్తిలో దాదాపు 2 శాతం కోతపడి, 2026లో 10 లక్షల టన్నుల కొరత ఏర్పడింది. చైనా తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 99 శాతానికి పెంచినప్పటికీ, ఇండోనేషియా 13 లక్షల టన్నులు ఉత్పత్తి చేసినప్పటికీ ఈ లోటు భర్తీ కాలేదు. అయితే 2027 నాటికి అల్యూమినియం మార్కెట్ మళ్లీ మిగులు స్థితికి చేరుకుంటుందని నివేదిక పేర్కొంది.
మరోవైపు నికెల్ మార్కెట్లో 2026లో శుద్ధి చేసిన లోహ ఉత్పత్తి 2 శాతం తగ్గుతోంది. 2015 తర్వాత నికెల్ ఉత్పత్తి తగ్గడం ఇదే తొలిసారి. ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం మైనింగ్ కోటాలను తగ్గించడం, మైనింగ్ ప్రాంతాల్లో కరువు పరిస్థితులు నెలకొనడం వల్ల క్లాస్-2 నికెల్ లభ్యత తగ్గుతోంది. కొరతను తట్టుకోవడానికి చైనాకు చెందిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పరిశ్రమలు స్క్రాప్ వినియోగాన్ని పెంచుతున్నాయి. 2030 నాటికి నికెల్ ధర టన్నుకు 19,000 డాలర్లకు చేరుకోవచ్చని అంచనా.
లిథియం, బ్యాటరీ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు
లిథియం కార్బోనేట్ ధరలు 2025 మధ్యలో నమోదైన కనిష్ఠ స్థాయిల నుంచి 2026 నాటికి 130 శాతం వరకు పెరిగాయి. గత దశాబ్దకాలంలో లిథియం సరఫరా వ్యవస్థలో 60 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 2050 వరకు పెరిగే డిమాండ్ను అందుకోవడానికి మరో 150 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 250 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు అవసరమవుతాయని వుడ్ మెకెంజీ స్పష్టం చేసింది.
ఈవీ (EV) బ్యాటరీ రంగంలో ఎల్ఎఫ్పీ (LFP) సాంకేతికత 2030 వరకు ఆధిపత్యం చెలాయించనుంది. చైనాకు చెందిన సీఏటీఎల్ (CATL) సంస్థ రూపొందించిన మూడో తరం 'షెన్షింగ్' బ్యాటరీ కేవలం 4 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తయ్యే వెసులుబాటును తెచ్చింది. అలాగే సోడియం-అయాన్ బ్యాటరీ లభ్యత 2026 మూడో త్రైమాసికం నుంచి చైనాలో ఊపందుకుంది. 2035 నాటికి సోడియం-అయాన్, ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీల తయారీ వ్యయం సమాన స్థాయికి చేరుకుంటుందని నివేదిక అంచనా వేసింది.
ముందున్న సవాళ్లు
"డేటా సెంటర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యుత్ రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారాయి. అయితే పెరుగుతున్న డిమాండ్కు, క్లిష్టంగా మారుతున్న సరఫరా వ్యవస్థకు మధ్య వస్తున్న వ్యత్యాసమే అసలు సమస్య" అని వుడ్ మెకెంజీ మెటల్స్ అండ్ మైనింగ్ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లిండ్సే గ్రాంట్ విశ్లేషించారు.
"ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు వేగవంతమైన అనుమతులు, నిరంతర పెట్టుబడి కట్టుబాట్లు లేకపోతే భవిష్యత్తు ఎదుగుదలకు అవసరమైన గనుల సరఫరాను పరిశ్రమ అందించలేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More