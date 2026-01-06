అల్యూమినియం ధరల జోరు: టన్నుకు $3,000 మార్కును దాటిన ధర.. నాల్కో షేర్ల దూకుడు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అల్యూమినియం ధరలు టన్నుకు 3,000 డాలర్ల రికార్డు స్థాయిని దాటడంతో నాల్కో (NALCO) షేర్లు మంగళవారం 4 శాతానికి పైగా ఎగబాకి 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకాయి. నెల రోజుల్లోనే ఈ షేరు 29 శాతం లాభాన్ని అందించింది.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ (PSU) 'నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ లిమిటెడ్' (NALCO) షేర్లు మాత్రం ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఎన్ఎస్ఈ (NSE)లో ఈ షేరు ధర సుమారు 4.25 శాతం లాభపడి రూ. 344.85 వద్దకు చేరుకుంది. తద్వారా 52 వారాల సరికొత్త గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ (LME)లో అల్యూమినియం ధరలు టన్నుకు 3,000 డాలర్ల కీలక స్థాయిని దాటడమే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.
ధరలు పెరగడానికి కారణమేంటి?
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అల్యూమినియం కొరత ఏర్పడటమే ధరల పెరుగుదలకు దారితీసింది.
సరఫరాలో అంతరాయం: చైనాలో స్మెల్టింగ్ సామర్థ్యంపై పరిమితులు, ఐరోపాలో అధిక విద్యుత్ ఖర్చుల వల్ల ఉత్పత్తి తగ్గడంతో సరఫరా గణనీయంగా పడిపోయింది.
పెరుగుతున్న డిమాండ్: నిర్మాణ రంగం, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (పునరుత్పాదక ఇంధన) రంగాల నుంచి అల్యూమినియంకు డిమాండ్ భారీగా ఉంది.
అద్భుతమైన ఫలితాలు.. భారీ డివిడెండ్
నాల్కో గత నవంబర్లో ప్రకటించిన రెండో త్రైమాసిక (Q2) ఫలితాల్లో రూ. 1,430 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 37 శాతం పెరుగుదల. అలాగే, కంపెనీ ఆదాయం కూడా 7.2 శాతం పెరిగి రూ. 4,293 కోట్లకు చేరింది.
ఇన్వెస్టర్లకు ఊరటనిస్తూ, కంపెనీ బోర్డు ఒక్కో షేరుకు రూ. 4 చొప్పున (80%) మధ్యంతర డివిడెండ్ను కూడా ప్రకటించింది. "మెరుగైన పనితీరు, వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు మా విజయానికి కారణం. భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచడంపై దృష్టి పెడుతున్నాం" అని నాల్కో సీఎండి బ్రిజేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
పెట్టుబడిదారుల పాలిట 'మల్టీబ్యాగర్'
నాల్కో షేరు గత కొన్నాళ్లుగా నిలకడైన లాభాలను అందిస్తోంది.
- గత 5 రోజుల్లో: 9.15% లాభం
- గత నెల రోజుల్లో: 29% లాభం
- గత 6 నెలల్లో: 83% లాభం
- గత 5 ఏళ్లలో: 620% మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్
అంటే, ఐదేళ్ల క్రితం ఈ షేరులో పెట్టుబడి పెట్టిన వారి సొమ్ము ఆరు రెట్లు పెరిగిందన్నమాట. ఏప్రిల్ 2025లో రూ. 140 వద్ద ఉన్న ఈ షేరు, ఇప్పుడు రూ. 344 దాటి దూసుకుపోతోంది.
నిపుణుల విశ్లేషణ
యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ నివేదిక ప్రకారం, నాల్కో చేపడుతున్న ఐదవ విభాగం అల్యూమినా రిఫైనరీ విస్తరణ కంపెనీకి చాలా కీలకం. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఇది పూర్తయితే కంపెనీ సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతుంది. ఇందుకోసం కంపెనీ సుమారు రూ. 30,000 కోట్ల భారీ మూలధన వ్యయం (Capex) చేయాలని యోచిస్తోంది.