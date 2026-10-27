తుఫాన్ బాధితుల సహాయం కోసం ‘మనమిత్ర’ - ఈ నెంబర్ కు మేసేజ్ చేసి సేవలు ఇలా పొందొచ్చు
అర్నబ్ తుపాన్ బాధితులకు తక్షణ సాయం అందించేందుకు ఆర్టీజీఎస్ విభాగం ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 9552300009 నంబర్కు మెసేజ్ చేసి సమస్యలు నివేదించవచ్చు.
తీరం దాటుతున్న అర్నబ్ తీవ్ర తుపాను ధాటికి పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి విపత్తు సమయంలో బాధితులకు త్వరితగతిన సహాయం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమాచార రవాణా విభాగం (RTGS) వినూత్న చర్యలు చేపట్టింది. బాధితులు తమ ప్రాంతాల్లో ఎదురవుతున్న వివిధ సమస్యలను నేరుగా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
తుపాన్ ప్రభావం వల్ల భారీ గాలులు, వర్షాల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడం, చెట్లు లేదా గోడలు కూలిపోవడం, నివాస ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరడం, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడటం వంటి ఏ సమస్య ఎదురైనా ప్రజలు ఈ వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
మనమిత్ర వాట్సాప్ సేవలను వినియోగించుకునే విధానం:
- మీ మొబైల్లోని వాట్సాప్ ద్వారా 9552300009 నంబర్కు 'Hi' (హాయ్) అని మెసేజ్ పంపాలి.
- చాట్లో కనిపిస్తున్న ఆప్షన్లలో 'సేవలు' (Services) అనే విభాగాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- అనంతరం 'అర్నబ్ సైక్లోన్ ఇష్యూస్' (Arnab Cyclone Issues) ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత 'రిపోర్ట్ ఇష్యూ' (Report Issue) ఎంచుకుని 'కన్ఫర్మ్' (Confirm) చేయాలి.
- వెంటనే 'రిజిస్ట్రేషన్' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- చివరిగా మీ పేరు, జిల్లా, మండలం నమోదు చేసి, మీ ప్రాంతంలో ఎదురవుతున్న సమస్యను వివరంగా టైప్ చేయాలి.
- ప్రజలు తమ ప్రాంతంలోని సమస్యకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా ప్రత్యక్షంగా అప్లోడ్ చేసే వెసులుబాటును ఇందులో కల్పించారు.
- మీరు పంపిన ఫిర్యాదు వెంటనే సంబంధిత క్షేత్రస్థాయి అధికారికి చేరుతుంది. వారు తక్షణమే స్పందించి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు.
తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ ఈ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుని సురక్షితంగా ఉండాలని, అత్యవసర సాయం కోసం వెంటనే సమాచారం అందించాలని ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More