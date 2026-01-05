అవయవదాత కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం.. ప్రభుత్వానికి మంత్రి విజ్ఞప్తి!
అవయవదాత కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సాయం చేయాలని ప్రభుత్వానికి మంత్రి సత్యకుమార్ ప్రతిపాదనలు పంపారు. ఆర్థిక నేపథ్యం ఆధారంగా కుటుంబంలోని అర్హత కలిగిన సభ్యునికి మద్దతుగా తాత్కాలిక ఉపాధిని కూడా అందించవచ్చన్నారు.
అవయవ దాత కుటుంబానికి రూ.1 లక్ష సహాయం అందించాలని మంత్రి సత్యకుమార్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. అటువంటి కుటుంబాలు చేసిన త్యాగాలు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు రాసిన లేఖలో ఇటువంటి సహాయం దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబాలకు ఓదార్పునిస్తుందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవయవ దానాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని మంత్రి అన్నారు.
అవయవదానం చేసిన జీవన్మృతుల కుటుంబాల త్యాగాన్ని గుర్తిస్తూ రూ.లక్ష చొప్పున అందజేయాలని ప్రభుత్వానికి మంత్రి సత్యకుమార్ ప్రతిపాదనలు పంపారు. 2025లో ఏపీలో రికార్డు స్థాయిలో 301 అవయవ మార్పిడిలు జరిగాయని, 93 మంది బ్రెయిన్ డెడ్ దాతల నుండి వీటిని సేకరించామని అన్నారు. వీరిలో 69 మంది పురుషులు, 24 మంది మహిళలు ఉన్నారని మంత్రి వెల్లడించారు. ఇటీవలి నెలల్లో అవయవ దానం రేటు క్రమంగా పెరుగుతోందని చెప్పారు.
ఆగస్టు 8, 2024న జీఓ-95 జారీ చేసిన తర్వాత దాతల అంత్యక్రియలు అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించబడుతున్నాయని మంత్రి గుర్తు చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్లు లేదా సీనియర్ అధికారులు అంత్యక్రియలకు హాజరవుతున్నారన్నారు. 'జీవన్ దాన్ కార్యక్రమం కింద, దాతల కుటుంబాలకు రూ.10,000 తక్షణ ఆర్థిక సహాయం కూడా అందిస్తున్నాం.' అని మంత్రి సత్యకుమార్ పేర్కొన్నారు.
అవయవదానం చేసిన వారి ఆర్థిక నేపథ్యం ఆధారంగా కుటుంబంలోని అర్హత కలిగిన సభ్యునికి మద్దతుగా తాత్కాలిక ఉపాధిని కూడా అందించవచ్చని ప్రభుత్వానికి సత్యకుమార్ ప్రతిపాదించారు.
గత దశాబ్దంలో అవయవ దానాల సంఖ్య స్థిరంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 2015లో 91గా ఉన్న అవయవాల సంఖ్య 2024లో 210కి పెరిగింది, 2025 రికార్డులో మరింత ఎక్కువైంది. ముఖ్యంగా 2020 నుండి 30 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న 69 మంది యువ దాతలు ఈ ప్రయత్నంలో భాగం కావడం గొప్ప విషయం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా జరిగే అవయవదానాల్లో కిడ్నీలు ఎక్కువమంది దాతలు చేశారు. ఆ తర్వాత స్థానంలో కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, గుండె మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు ఉన్నాయి. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలుడు ప్రమాదంలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు ప్రకటించిన తర్వాత, అతని తల్లిదండ్రులు అతని గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, మూత్రపిండాలను దానం చేయడానికి అంగీకరించారని, ఐదుగురు జీవితాల్లో వెలుగు నింపారని మంత్రి సత్యకుమార్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.