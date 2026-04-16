AP ICET Hall Ticket 2026 : ఏపీ ఐసెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఈ లింక్ తో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
AP ICET Hall Ticket 2026 : ఏపీ ఐసెట్ 2026 హాల్ టికెట్లు అధికారికంగా విడుదలయ్యాయి. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం ఈ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.
AP ICET 2026 Hall Ticket Download : రాష్ట్రంలోని ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఐసెట్ - 2026 హాల్ టికెట్లు వచ్చేశాయ్. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మే 2వ తేదీన ఏపీ ఐసెట్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.
ఏపీ ఐసెట్ 2026 - హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్ :
- మొదట ఏపీ ఐసెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ ( https://cets.apsche.ap.gov.in ) ను సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపిస్తున్న 'Download Hall Ticket' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ , క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- వివరాలు సరిచూసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ బటన్ నొక్కాలి.
- మీ హాల్ టికెట్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందొచ్చు.
హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అందులో మీ పేరు, ఫోటో, సంతకం, పరీక్ష కేంద్రం చిరునామా, పరీక్ష సమయం వంటి వివరాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే ఐసెట్ కన్వీనర్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి సరిచేయించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. పరీక్షా కేంద్రానికి హాల్ టికెట్తో పాటు ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్, పాన్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ ఐడీ) తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకురావాలి.
మే 2న ఐసెట్ ఎగ్జామ్ …
మే 2వ తేదీన ఏపీ ఐసెట్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు. ఈసారి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25 సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11.30 గంటల వరకు ఒక సెషన్, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 04.30 గంటల వరకు రెండో సెషన్ ఉంటుంది.
మే 5వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటలకు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ప్రాథమిక కీలు విడుదలవుతాయి. మే 7వ తేదీ వరకు ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. మే 16వ తేదీన ఏపీ ఐసెట్ ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
ఏపీ ఐసెట్ - 2026 పరీక్షను మొత్తం 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. రెండున్నర గంటల సమయం ఉంటుంది. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షల నిర్వహణ తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ చేపట్టి… సీట్ల భర్తీని పూర్తి చేస్తారు. సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలు జారీ అవుతాయి. ఈ విషయంపై ఏపీ ఉన్నత విద్యా మండలి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
