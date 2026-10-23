AP Inter Exams Time Table 2027 : ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. ఎప్పటి నుంచి అంటే?
AP Inter Exam Time Table 2027 : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చింది. 2027 ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 16వ తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ థియరీ పరీక్షలు టైమ్ టేబుల్ను విడుదల చేసింది. తాజాగా తాడేపల్లిలోని బోర్డ్ సెక్రటరీ కార్యాలయం నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 16వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి. రెగ్యులర్, బ్యాక్లాగ్ విద్యార్థులకు ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయి.
ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ షెడ్యూల్
24-02-2027 (బుధవారం) లాంగ్వేజెస్ - పేపర్ 1 (తెలుగు, సంస్కృతం, ఉర్దూ, హిందీ మొదలైనవి) / సబ్జెక్ట్స్ - పేపర్ 1
26-02-2027 (శుక్రవారం) ఇంగ్లీష్ - పేపర్ 1
01-03-2027 (సోమవారం) మ్యాథ్స్ / సివిక్స్ - పేపర్ 1
03-03-2027 (బుధవారం) బయాలజీ (బాటనీ, జువాలజీ) పేపర్ 1 / హిస్టరీ - పేపర్ 1
05-03-2027 (శుక్రవారం) ఫిజిక్స్ / ఎకనామిక్స్ - పేపర్ 1
09-03-2027 (మంగళవారం) కెమిస్ట్రీ / కామర్స్ పేపర్ 1
12-03-2027 (శుక్రవారం) పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ పేపర్ 1
15-03-2027 (సోమవారం) మోడరన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1 / జియోగ్రఫీ పేపర్ 1
సెకండ్ ఇయర్ షెడ్యూల్
25-02-2027 (గురువారం) లాంగ్వేజెస్ - పేపర్ 2 (తెలుగు, సంస్కృతం, ఉర్దూ, హిందీ మొదలైనవి) / సబ్జెక్ట్స్ - పేపర్ 2 27-02-2027 (శనివారం) ఇంగ్లీష్ - పేపర్ 2
02-03-2027 (మంగళవారం) మ్యాథ్స్ / సివిక్స్ - పేపర్ 2
04-03-2027 (గురువారం) బయాలజీ పేపర్ 2 / హిస్టరీ - పేపర్ 2
08-03-2027 (సోమవారం) ఫిజిక్స్ / ఎకనామిక్స్ - పేపర్ 2
11-03-2027 (గురువారం) కెమిస్ట్రీ / కామర్స్ పేపర్ 2
13-03-2027 (శనివారం) పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ పేపర్ 2 / జెనరల్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మ్యాథ్స్-2
16-03-2027 (మంగళవారం)మోడరన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2 / జియోగ్రఫీ పేపర్ 2
పైన పేర్కొన్న టైమ్ టేబుల్ తాత్కాలికమైనదని ఇంటర్ బోర్డు పేర్కొంది. విద్యార్థులు పూర్తి సమాచారం, అప్డేట్స్ కోసం అధికారిక BIEAP వెబ్సైట్ను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించాలి. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జరుగుతాయి. పాత సిలబస్ ఉన్న విద్యార్థులకు కూడా దానికి అనుగుణంగా సంబంధిత రోజుల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More