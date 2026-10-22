Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో మళ్లీ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్.. ఈ సారి ఆ కంటెస్టెంట్ ఔట్.. హౌస్ లో గ్రూప్ గేమ్!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం మరో ట్విస్ట్ రెడీ అయిందని తెలిసింది. ఈ 10వ సీజన్ ఫస్ట్ వీక్ లోనే మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ తో మేకర్స్ షాకిచ్చారు. ఇప్పుడు ఏడో వారంలోనూ మరోసారి మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ కచ్చితంగా జరుగుతుందని టాక్. మరి ఈ సారి ఎవరు బయటకు వెళ్తారు? అనేది చూద్దాం.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ గానే సాగుతోంది. శాలిని సీక్రెట్ రూమ్ నుంచి రావడం, గోట్ (G.O.A.T) అవతారం అంటూ బిగ్ బాస్ హడావుడి చేయడం ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే ఈ వారం మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందనే టాక్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్
ఆటలో సవాలు కాదు ఆటే సవాలు అంటూ బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది. అందుకు తగ్గట్లే ఫస్ట్ వీక్ లోనే మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ తో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లు బయటకు వెళ్లారు. మళ్లీ వాళ్లలో ఒకరు రీ ఎంట్రీ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ లో ఏడో వారంలోనూ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ పక్కాగా ఉందని సమాచారం.
ఏడో వారం
ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ సగం అయిపోవడానికి వస్తోంది. ప్రస్తుతం సీజన్ లో ఏడో వారం సాగుతోంది. హౌస్ లోనేమో కంటెస్టెంట్లు ఫుల్ గా ఉన్నారు. వీళ్లలో నుంచి హౌస్ మేట్స్ ను తగ్గించాల్సిందే. అందుకే మేకర్స్ ఈ వారం మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ తో ఒకరిని, డబుల్ ఎలిమినేషన్ తో మరొకరిని ఇంటికి పంపిస్తారని తెలిసింది.
డేంజర్లో వీళ్లిద్దరు
ప్రస్తుతం అనఫిషియల్ ఓటింగ్ ట్రెండ్ చూస్తే నీతు నటరాజ్, దక్షి డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. వీళ్లకు ఓట్లు ఎక్కువగా పడటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం హౌస్ లో నుంచి వీళ్లిద్దరూ ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని టాక్. మిడ్ వీక్ లో ఒకరిని, వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో మరొకరిని ఎలిమినేట్ చేస్తారని అంటున్నారు.
రోహిత్ వర్సెస్ త్రిగుణ్
బిగ్ బాస్ హౌస్ లోనే కాదు ఓటింగ్ లోనూ రోహిత్ వర్సెస్ త్రిగుణ్ వార్ సాగుతోంది. ఓటింగ్ లో టాప్ స్పాట్ కూడా వీళ్లిద్దరూ పోటీపడుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి త్రిగుణ్ ను వెనక్కి నెట్టి రోహిత్ టాప్ ప్లేసుకు చేరుకున్నాడని తెలిసింది. ఆ తర్వాత అమన్, ఆర్కే, శ్వేతా నాయుడు, ఝాన్సీ, సుధీర్ వరుసగా ఉన్నారని సమాచారం.
గ్రూప్ గేమ్
మరోవైపు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు హౌస్ లో గ్రూప్ గేమ్ అనేది ఇప్పుడ డిస్కషన్ పాయింట్ గా మారింది. అమన్, రోహిత్, శాలిని కలిసి గ్రూప్ గేమ్ ఆడుతున్నారనే ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. బరువులు మోసే టాస్క్ లో అమన్ కు ఫేవర్ చేయడం కోసం అతనితో డిస్కషన్ చేసి మరీ ఇతర కంటెస్టెంట్లకు రోహిత్, శాలిని బరువులు వేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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